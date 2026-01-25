Alex Pretti, el enfermero de UCI asesinado por agentes de Estados Unidos mientras protegía a una mujer

Agentes federales de inmigración de Estados Unidos mataron a un hombre en Mineápolis el sábado, en el segundo tiroteo mortal contra un civil en esa ciudad este mes, lo que provocó nuevas protestas e indignación. Medios locales identificaron a la víctima como Alex Jeffrey Pretti, un enfermero de cuidados intensivos (ICU) en el sistema de atención médica de veteranos (VA Health Care System), de 37 años de edad. Pretti era ciudadano estadounidense. Nació en Illinois, pero vivía en Minéapolis, donde era conocido por sus lazos comunitarios y su trabajo profesional. Según sus familiares, Pretti practicaba atletismo y jugaba fútbol americano y béisbol en la preparatoria. Hace poco, contó su madre, le dio 100 dólares de propina al hombre latino que reparó su garaje y le preocupaba la represión del ICE. “Amaba este país, pero odiaba lo que la gente le estaba haciendo”, dijo su madre. Lo que ha trascendido en medios de Estados Unidos es que antes de unirse a la Administración de Veteranos, Pretti hizo investigaciones médicas para el tratamiento del cáncer. Su trabajo se publica en revistas médicas. Estudió en la Universidad de Minnesota y obtuvo su licencia de enfermero registrada en 2021. No tenía antecedentes penales. Amaba la naturaleza y las actividades al aire libre. Le recomendamos: Estados Unidos aumenta a 2.600 dólares el incentivo para que los migrantes se “autodeporten” Su muerte se produce menos de tres semanas después de que la ciudadana estadounidense Renee Good fuera abatida por disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una redada contra inmigrantes indocumentados. Miles de agentes del ICE han sido desplegados en la ciudad, gobernada por los demócratas. El sábado, como ocurrió tras la muerte de Good, las autoridades federales y locales de Estados Unidos ofrecieron diferentes evaluaciones del asesinato. El gobierno estadounidense insistió en que sus agentes actuaron en defensa propia mientras buscaban a “un extranjero indocumentado buscado por agresión violenta” en una “operación selectiva”, según un comunicado.

Un video que circula en redes sociales, y que posteriormente fue confirmado por las autoridades, muestra a varios agentes, incluido al menos uno con un chaleco con la inscripción “POLICÍA”, rodeando a una persona en el suelo y golpeándola varias veces. Se escuchan varios disparos.

Otro video del incidente, el cual no ha sido verificado por la AFP, muestra al hombre en un aparente intento de proteger a una mujer de ser rociada con un spray, antes de ser derribado por agentes. Segundos después, un uniformado aparentemente descubre un arma en los pantalones de Pretti (arma que, según los videos, él nunca sacó, pues sus manos estaban ya contra el suelo tras ser derribado), los agentes abren fuego y también disparan varias veces a su cuerpo inmóvil desde la distancia.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó en X que “un individuo se acercó a los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos con una pistola semiautomática de 9 mm” y que sus agentes intentaron desarmar al hombre, quien, según afirman, “se resistió violentamente”. Le recomendamos: Greg Bovino, el polémico comandante sin máscara que lidera las deportaciones masivas de Trump “Temiendo por su vida y por la vida y seguridad de sus compañeros, un agente realizó disparos defensivos. Los paramédicos presentes le brindaron atención de inmediato al sujeto, pero fue declarado muerto en el lugar”, dijo el DHS. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, exigió que las autoridades estatales dirigieran la investigación. “No se puede confiar en el gobierno federal para liderar esta investigación. El estado se encargará de ello, punto”, dijo en una rueda de prensa.

Alex Pretti era enfermero en el sistema de atención médica de veteranos. FOTO: REDES SOCIALES

El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, instó más temprano al presidente Donald Trump a poner fin a la operación federal de inmigración. “Este es el momento de actuar como un líder. Ponga a Mineápolis, ponga a Estados Unidos primero en este momento; logremos la paz. Pongamos fin a esta operación”, subrayó. Las autoridades locales cuestionan que si el trabajo del ICE es supuestamente el de perseguir a los inmigrantes ilegales, pero en lugar de eso están matando a tiros a ciudadanos de Estados Unidos.

El presidente Trump acusó a los dos políticos del Partido Demócrata, de “incitar la insurrección”. “El alcalde y el gobernador están incitando la insurrección con su retórica pomposa, peligrosa y arrogante”, escribió Trump en su plataforma Truth Social. El jefe de policía, Brian O’Hara, dijo que la situación después del tiroteo era “increíblemente volátil” y llamó a los residentes a evitar la zona.

O’Hara dijo posteriormente que las tropas de la Guardia Nacional de Minnesota ayudarían a asegurar una zona de exclusión de vehículos establecida alrededor del lugar. El jefe policial también agregó que creía que la víctima no tenía antecedentes penales graves y era “propietario legal de armas con permiso para portarlas”. Puede interesarle: Agente del ICE asesinó a tiros a una mujer durante una redada migratoria en Minneapolis, EE. UU. María, una residente local de 56 años dijo a la AFP que la situación en la ciudad estaba “escalando” y que “están atacando y aterrorizando a nuestras comunidades en este momento”. Como en la víspera, cientos de manifestantes se reunieron en un parque de Minneapolis el sábado por la tarde para expresar su oposición a la operación federal. La legisladora de Minnesota Ilhan Omar calificó el tiroteo de ser “una ejecución”, y acusó a Trump de convertir Minneapolis en “zona de guerra”.

Mineápolis ha sido sacudida por protestas cada vez más tensas desde que agentes federales dispararon y mataron a Renee Nicole Good, de 37 años, el 7 de enero. Una autopsia concluyó que fue un homicidio, lo cual no significa automáticamente que se haya cometido un delito. El oficial responsable de los disparos que mataron a Good, Jonathan Ross, no ha sido suspendido ni acusado. La indignación pública en Minnesota se reavivó esta semana con el caso de Liam Conejo Ramos, de cinco años, y su padre, Adrian Conejo Arias, de nacionalidad ecuatoriana, detenidos el martes cuando llegaban a su residencia. Trump ya ha amenazado antes con invocar la Ley de Insurrección para enviar soldados a Minnesota, ante las protestas por la campaña antiinmigración del gobierno federal.