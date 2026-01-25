Seis cazadores anticorrupción entran en la carrera por una curul en el Congreso

El gobierno de Gustavo Petro ha tenido muchos escándalos, entre ellos el más sonado es el saqueo de la Unidad para la Gestión del Riesgo, donde miles de millones que iban aliviar la sed de los pueblos de la Guajira terminaron en movidas políticas para que al parecer se aprobaron las reformas del Cambio.
También podemos contar el desfalco de la salud, la crisis del Icetex o el abrigo que en el Pacto Histórico le han dado a figuras denunciadas como maltratadoras de sus parejas. Bien, muchos de esos casos han tenido detrás a congresistas, políticos y ciudadanos que quieren validar sus carreras con una curul en el Congreso.
Hay que recordar que solo en el último año, el Congreso de la República concentró buena parte de su agenda en reformas estructurales y proyectos de alto impacto político y social. Las discusiones estuvieron marcadas por las reformas impulsadas por el Gobierno, especialmente la reforma a la salud y la reforma laboral, que generaron intensos debates entre oficialismo y oposición por sus efectos sobre el sistema de salud, las condiciones de los trabajadores y el rol del Estado.