Tras ocho meses de intervención, Drogas La Rebaja tiene déficit de $32.327 millones

Los días que pasan las finanzas de la Cooperativa Multiactiva de Servicios Solidarios (Copservir) —que administra la cadena de farmacias Drogas La Rebaja— siguen siendo grises, así como lo han sido desde que el Gobierno del presidente Gustavo Petro la intervino en diciembre de 2024. Para las cuentas de este año tiene una proyección de pérdida de $90.880 millones.
Las cuentas presentes en el estado de resultados acumulado de Copservir muestran que, al corte de mayo, la cooperativa consolidó ventas netas por $523.899 millones, lo cual ubica esa cifra en un nivel de cumplimiento del 89,42 % frente al presupuesto, que presentó una brecha de –$61.963 millones.
Le puede interesar: Drogas La Rebaja, manejada por Petro, perdió $40.000 millones en 2025, según Copservir.
En ese sentido, la empresa mencionó que, en comparación con el cierre acumulado de abril (cuando las ventas netas se situaron en $417.761), la brecha entre los ingresos y las metas cooperativas se amplió en $16.490 millones adicionales durante ese mes.