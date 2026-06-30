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Camila Osorio ganó y estará en la tercera ronda de Wimbledon: ¿cuándo vuelve jugar?

La tenista colombiana número 68 del WTA ranking, Maria Camila Osorio, debutó con victoria en el tercer Grand Slam de la temporada. La cucuteña venció 6-2 y 6-1 a la suiza Simona Waltert en la segunda ronda de Wimbledon

  • Maria Camila Osorio Serrano alcanzó la tercera ronda en Wimbledon por tercera vez en su carrera. Lo hizo en 2021 y 2024. FOTO: GETTY
    Maria Camila Osorio Serrano alcanzó la tercera ronda en Wimbledon por tercera vez en su carrera. Lo hizo en 2021 y 2024. FOTO: GETTY
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 3 horas
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Será una nueva oportunidad para Maria Camila Osorio en tercera ronda. La tenista colombiana debutó ayer en el tercer Grand Slam del año, Wimbledon, contra la suiza Simona Waltert, a quien venció sin problema alguno por 6-2 y 6-1.

La cucuteña viene de varias caídas consecutivas, las cuales no respaldaron el buen nivel mostrado a principio de año ni en la Copa Colsanitas del pasado mes de marzo. Osorio ganó el segundo partido de Colombia en el Abierto de Inglaterra tras la obtenida por Nicolás Mejía por 4-6, 6-4, 7-5 y 7-6 ante el paraguayo Daniel Vallejo el pasado lunes 29 de junio.

Para Camila, la oportunidad de dar el salto a una nueva tercera ronda es el reintento de superar esos fantasmas del pasado, ya que esta ronda es su máximo avance hasta el momento en cualquier Grand Slam.

Su victoria ante la suiza Waltert (90.ª en el ranking WTA) llena a la colombiana de confianza para afrontar el próximo partido. Hay que recordar que ella alcanzó la tercera ronda en 2 de las 6 (2021 y 2024), y en ambas se quedó con las manos vacías justo ante jugadoras del top-20, como Aryna Sabalenka, quien la eliminó en 2021, año que hizo su debut en el court central.

Ahora, la 68° del mundo tendrá la difícil tarea de mantener el nivel mostrado en la segunda ronda, partido que duró menos de una hora y donde relució capacidades como la subida a la red, las voleas, además de fortaleza en su saque y revés.

El próximo partido en su camino por aspirar a los octavos de final de Wimbledon será contra Linda Noskova, jugadora de República Checa y actual número 12 a nivel mundial, a la que Camila venció en el pasado WTA de Lyon por 6-4 y 7-6. El duelo será el próximo jueves con horario a definir y transmisión de Disney.

Mientras que en dobles, la otra categoría donde participará la nortesandareana es en el dobles femenino con la argentina Solana Sierra como compañera cuando enfrente a las míticas hermanas Williams, Venus y Serena. Este juego está programado también para mañana.

Por su parte, la otra tenista de Colombia, la medellinense Emiliana Arango, cayó en su primer partido en el césped inglés 3-6 y 1-6 contra la rusa Anastasia Gasanova.

La gran ausencia del país cafetero en el Grand Slam británico es Daniel Galán.

Sascha Zverev debutó con triunfo

Alexander “Sascha” Zverev, actual campeón de Roland Garros y semifinalista de Halle en Alemania, llegó a Wimbledon como uno de los favoritos a pesar de sus números irregulares sobre la superficie verde.

El número 3 del ranking ATP venció en su primer partido en La Catedral al 36° del mismo, Alexander Blockx por 6-4, 6-7, 7-6 y 7-6 en más de 2 horas de juego.

Lea también: Nicolás Mejía se metió en segunda ronda de Wimbledon: el colombiano firma en Londres su mejor Grand Slam

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