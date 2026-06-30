Camila Osorio ganó y estará en la tercera ronda de Wimbledon: ¿cuándo vuelve jugar?

Será una nueva oportunidad para Maria Camila Osorio en tercera ronda. La tenista colombiana debutó ayer en el tercer Grand Slam del año, Wimbledon, contra la suiza Simona Waltert, a quien venció sin problema alguno por 6-2 y 6-1.
La cucuteña viene de varias caídas consecutivas, las cuales no respaldaron el buen nivel mostrado a principio de año ni en la Copa Colsanitas del pasado mes de marzo. Osorio ganó el segundo partido de Colombia en el Abierto de Inglaterra tras la obtenida por Nicolás Mejía por 4-6, 6-4, 7-5 y 7-6 ante el paraguayo Daniel Vallejo el pasado lunes 29 de junio.
Para Camila, la oportunidad de dar el salto a una nueva tercera ronda es el reintento de superar esos fantasmas del pasado, ya que esta ronda es su máximo avance hasta el momento en cualquier Grand Slam.