Encuentran el cuerpo de adolescente de 17 años que había desaparecido en el mar de Salgar, Atlántico

Después de intensas labores de búsqueda, los organismos de socorro hallaron el cuerpo de un joven de 17 años que se había sumergido en el mar en el corregimiento de Salgar, en Puerto Colombia, Atlántico.

Se trata de Samuel Cárdenas Roa, un adolescente de 17 años y oriundo de Bogotá, que había viajado al Atlántico con amigos para pasar unos días de descanso. Sin embargo, hacia las 8:50 de la noche del jueves 25 de junio ingresó al mar en un sector conocido como Mahalo y no volvió a salir.

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El joven estaba compartiendo en la playa con varias personas. Algunos ingresaron al agua mientras uno de ellos permanecía en la orilla, pero de un momento a otro comenzaron a ser arrastrados por la corriente hasta dejar de sentir el fondo, por lo que intentaron aferrarse a una piedra para poder salir.

Según relató un acompañante, Samuel continuó siendo arrastrado por la corriente y trató de salir hasta que lo perdieron de vista. De inmediato dieron aviso a las autoridades y, junto con el Cuerpo de Bomberos de Puerto Colombia, se iniciaron las labores de búsqueda que culminaron con el hallazgo del cuerpo en la tarde de este domingo 28 de junio.

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El caso permanece en investigación mientras avanza el debido proceso respecto a lo ocurrido en la noche del 25 de junio. Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para que evite ingresar a playas durante la marea alta, incluso si las personas saben nadar, ya que esta condición representa un alto riesgo para los bañistas en zonas con poca supervisión de salvavidas.

Es de importancia conocer que si el mar presenta fuerte oleaje, evite ingresar al agua, especialmente si hay bandera roja. También es fundamental mantenerse alejado de espolones, rocas y rompeolas, ya que las olas pueden golpear con gran fuerza. Del mismo modo, permanezca atento a las recomendaciones emitidas por las autoridades marítimas y los organismos de socorro.

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