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Vendía viajes falsos y la pillaron: cayó en Bello una mujer que habría robado $300 millones

Según las autoridades, la mujer utilizaba una empresa de viajes como fachada para ofrecer paquetes turísticos y tiquetes aéreos.

  • La mujer fue detenida en vía pública del barrio París. FOTO Alcaldía de Bello.
    La mujer fue detenida en vía pública del barrio París. FOTO Alcaldía de Bello.
El Colombiano
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hace 2 horas
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En el municipio de Bello, al norte del Valle de Aburrá, fue capturada una mujer de 38 años, quien era requerida por el delito de estafa agravada de mayor cuantía en modalidad masiva. El procedimiento se llevó a cabo en vía pública del barrio París, donde uniformados de la Policía Metropolitana hicieron efectiva la orden judicial.

De acuerdo con las investigaciones, la procesada habría cometido al menos 28 estafas desde 2017, afectando a habitantes de la comuna 6 de Bello y ocasionando pérdidas que superarían los $300 millones.

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La mujer, al parecer, utilizaba una empresa de viajes como fachada para ofrecer paquetes turísticos y tiquetes aéreos. Tras recibir el dinero de los clientes, entregaba supuestos comprobantes de reservas y vuelos con el fin de generar confianza, pero nunca realizaba los pagos correspondientes y se quedaba con los recursos.

La capturada registra 33 anotaciones judiciales por delitos como estafa, abuso de confianza, falsedad en documento y calumnia, lo que, según las autoridades, evidencia una conducta delictiva reiterativa.

“Con este resultado, la Policía mantiene firme su compromiso de perseguir a quienes, mediante engaños, buscan afectar el patrimonio económico de las personas, e invita a la comunidad a denunciar oportunamente este tipo de hechos, y verificar siempre la legalidad de las empresas y servicios antes de realizar cualquier transacción”, dijo el Teniente Coronel José Mazo, Comandante del Distrito # 6 Norte.

La mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el cumplimiento de la condena impuesta por un juez.

Otros operativos recientes en Bello

En el sector Salento, la Alcaldía de Bello ejecutó la demolición de varias estructuras que habían sido levantadas y ocupaban de manera irregular el espacio público. Con esta intervención, las zonas comunes fueron recuperadas y puestas de nuevo al servicio de los bellanitas.

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Por otra parte, en el sector Mánchester, las autoridades realizaron un operativo en 10 establecimientos comerciales que utilizaban indebidamente andenes, pasos peatonales y pavimento táctil para exhibir y comercializar muebles para el hogar.

“Esto se hizo después de agotar el debido proceso y las notificaciones correspondientes para el retiro voluntario de los elementos”, precisó Wber Zapata Lopera, secretario de Seguridad de Bello.

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