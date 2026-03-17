Defensoría dijo que no hay “excusas” que valgan por muerte de paciente de Nueva EPS

La Defensoría del Pueblo se refirió este martes a la más reciente víctima de la crisis financiera del sistema de salud. Se trata del caso de Jeisson Javier Pinzón Sandoval, un joven de 20 años que padecía leucemia linfoblástica aguda y que murió esperando a que Nueva EPS le entregara su medicamento. Lo llevaba esperando desde octubre de 2025. Le puede interesar: Pacientes con trasplantes denuncian crisis en Nueva EPS: demoras por más de 260 días. En un trino, esa entidad calificó el caso como “desgarrador” y que “una respuesta oportuna habría podido ser la diferencia entre la vida y la muerte, y lo puede estar significando para otros pacientes en espera”.

Al respecto, señaló que la enfermedad que tenía Jeisson Pinzón es “un tipo de cáncer que debe tratarse sin demoras” y que su fallecimiento “es una evidencia más de los problemas de acceso a medicamentos y de la grave vulneración del derecho a la salud en el país”. “Durante meses, Jeisson reclamó el medicamento que le prescribieron y la Nueva EPS no le dio respuesta. Los problemas de oportunidad y las interrupciones en los tratamientos vulneran la salud y la vida de los pacientes con cáncer”, sentenció la Defensoría.

Vale recordar que el joven falleció el pasado 14 de marzo mientras esperaba la entrega de blinatumomab, una inmunoterapia esencial dentro de su tratamiento contra el cáncer. Según denuncias públicas realizadas por el propio paciente, el medicamento lo necesitaba para un trasplante de médula ósea.

Pinzón había recibido el diagnóstico de su enfermedad en febrero de 2025. Ocho meses después, sus médicos ordenaron el uso de este fármaco como parte fundamental de su esquema terapéutico, que era necesario para continuar con el manejo de la enfermedad. Por otro lado, la entidad dijo que la Nueva EPS “no ha logrado estabilizar la red de dispensación de medicamentos a sus afiliados en varias regiones del país, a pesar de los llamados de la Defensoría del Pueblo, de los veedores y de las entidades de vigilancia y control”. En ese sentido, hizo un llamado a las instituciones y entidades del sector salud para que cumplan “el deber de hacer todos los esfuerzos para reducir el sufrimiento de las personas, sobre todo, de quienes no logran la atención en salud que requieren”.