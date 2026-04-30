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¿Qué se pondrá a hacer la vicepresidenta Francia Márquez una vez termine el Gobierno?

Márquez aseguró que su paso por el Gobierno ha estado marcado por dificultades profundas.

  • Vicepresidenta Francia Márquez. Foto: Vicepresidencia
    Vicepresidenta Francia Márquez. Foto: Vicepresidencia
El Colombiano
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hace 1 hora
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La vicepresidenta Francia Márquez Mina, que presentó en Cali la Política Pública para el Desarrollo Integral del Pacífico, dijo que una vez termine el mandato del presidente Petro ella regresa al activismo.

“Hoy una hija de este territorio, donde tengo el sombrío sembrado, les entrega una semilla que me tocó arar para sembrarla, pero la logré sembrar. Depende de ustedes, porque yo ya me voy del gobierno, vuelvo al activismo”, dijo Márquez.

La vicepresidenta hizo la afirmación en Cali al presentar una nueva política pública destinada al desarrollo integral de la región Pacífica, la cual cuenta con una inversión inicial superior a los 12 billones de pesos.

Lea también: El disgusto de Francia Márquez con Petro y su salida del MinIgualdad: “Me sentí muy triste y dolida”

Márquez aseguró que su paso por el Gobierno ha estado marcado por dificultades profundas. En un discurso enfocado en la región del Pacífico, la alta funcionaria defendió los avances de su gestión.

Este trabajo no ha sido fácil, ha sido una tarea que ha que nos ha permitido caminar con el corazón tranquilo. Ha sido una tarea dolorosa, ha sido una tarea a contrapelo, porque, como ya lo he dicho, el racismo estructural ha estado presente, incluso en nuestro gobierno”, dijo la funcionaria.

Uno de los hitos más relevantes, según Márquez, es que por primera vez un documento CONPES reconoce explícitamente “el racismo estructural como un problema del Estado colombiano”, lo que implica responsabilidades concretas para su superación.

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En términos de inversión, el plan contempla recursos por 12,3 billones de pesos, con una proyección de movilizar hasta 60,9 billones en la próxima década mediante alianzas territoriales y proyectos estratégicos.

Además, la Vicepresidencia dijo que gestionó más de 2,4 billones de pesos en iniciativas de educación, infraestructura y desarrollo territorial durante su gestión.

En su mensaje final, Márquez hizo un llamado a líderes políticos, comunidades y al Congreso a garantizar la continuidad de las políticas y la asignación de recursos necesarios. “Depende de ustedes que estas semillas den los frutos que nuestro pueblo espera”, afirmó.

”El Estado es racista”

Hace unas semanas, en entrevista con The Guardian, la vicepresidenta Márquez dijo que se ha sentido frustrada desde que está en el gobierno de Gustavo Petro y que ha pasado por episodios de racismo, incluso cuando lideraba el Ministerio de la Igualdad.

Así lo expresó a ese diario, donde aseguró que el “Estado colombiano es racista”.

Siga leyendo: “Cuéntelo todo”: reacciones y efectos del duro discurso de Francia Márquez contra Petro

Mencionó también que es la primera mujer afro en ocupar el cargo de vicepresidenta en Colombia y que, al igual que Kamala Harris y Epsy Campbell Barr en Costa Rica-2018, “ninguna de las tres pudimos asumir roles de liderazgo en nuestros gobiernos. Al contrario, nos lo impidieron”.

“Lamentablemente, mi liderazgo como mujer negra se convirtió en una amenaza para muchos, y me impidieron hacer más... Escuché a gente decir: ‘Si empoderan a Francia Márquez, terminará siendo presidenta’”, afirmó al medio citado.

Pero la conversación entre la vicepresidenta y el diario británico se centró en la fragmentada relación que tiene con el mandatario Petro, pues manifestó que ninguno de los dos se dirige la palabra desde hace más de un año.

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En ese momento recordó aquel episodio en un Consejo de Ministros, cuando se quejó de la falta de recursos y criticó al ministro del Interior, Armando Benedetti, quien aún sigue en el gobierno pese a los escándalos e investigaciones que existen en su contra. Márquez dijo que después de esa reunión con el gabinete, el presidente la destituyó de su cargo en el Ministerio de la Igualdad. “Me sentí muy triste, dolida, porque pensé en mis antepasados, que trabajaron y trabajaron y trabajaron para que otros pudieran llevarse el mérito”, expresó en el diario citado.

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