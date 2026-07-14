Cuatro EPS concentran el 55 % de quejas de usuarios: la Nueva EPS es la número uno

La dificultad para conseguir una cita médica sigue siendo una de las principales inconformidades de los usuarios del sistema de salud en Colombia. Por eso, ante el aumento de las quejas relacionadas con la demora en la asignación de consultas, la Superintendencia de Salud ordenó a Nueva EPS, Salud Total, Sanitas y Sura poner en marcha un plan de choque con el propósito de mejorar la atención a los ciudadanos y reducir los tiempos de espera.
La decisión fue adoptada luego de que la entidad analizara el comportamiento de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) recibidas durante julio de 2026. De acuerdo con el reporte oficial, con corte al 10 de julio, estas cuatro EPS concentraban el 55,32 % de las reclamaciones que motivaron la intervención del organismo de vigilancia, lo que evidenció problemas persistentes en la programación de consultas médicas.
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En total, las entidades acumularon 31.512 reclamaciones por este motivo. Nueva EPS encabezó la lista con 8.328 casos, equivalente al 14,62 % del total nacional. Le siguieron Salud Total, con 8.062 quejas (14,15 %); Sanitas, con 7.576 (13,30 %), y Sura con 7.546 (13,25 %).