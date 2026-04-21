Crisis de salud: deuda con 232 hospitales y clínicas en 2025 llegó a $25,7 billones

En los últimos meses del Gobierno del presidente Gustavo Petro se siguen conociendo los impactos de la insuficiencia de los recursos que le han asignado al sistema de salud, que fueron advertidos —por lo menos— desde 2024. Uno de los impactos de esta situación es la deuda que las entidades promotoras de salud (EPS) han incrementado con los hospitales y clínicas.
Lo anterior se vio reflejado en el más reciente estudio de cartera hospitalaria de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), que señala que, con corte a diciembre de 2025, 232 instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) reportan obligaciones pendientes por cerca de $25,7 billones.
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El informe, que llega a su edición número 55 tras 28 años de seguimiento de ese gremio, evidencia que esta cifra representa un incremento del 7 % frente a junio de 2025, es decir, un aumento cercano a $1,7 billones. Además, se advierte un deterioro en la calidad de la cartera, ya que la proporción de deuda en mora pasó del 56 % al 58 % en el mismo periodo.