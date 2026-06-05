Caso Blessd: la defensa del cantante confirma que asistirá a audiencias y reitera que es inocente

Apenas a tres meses de uno de los conciertos más importantes de la carrera musical de Blessd en el Atanasio Girardot, una nueva decisión judicial lo pone en el ojo de la polémica: la citación de la Fiscalía a una audiencia de imputación e imposición de medida de aseguramiento, esto por su presunta participación en el delito de secuestro extorsivo agravado en 2022. Ante dicho requerimiento, los abogados del reguetonero paisa, la firma Arango ||| Tres Palacios, no tardaron en salir al paso y emitieron un comunicado, en el que, a grosso modo, reiteran que Blessd es inocente.

El comunicado de la defensa de Blessd tras la citación de la Fiscalía. FOTO Cortesía.

Lea más: Atención: Fiscalía cita a Blessd y a Dímelo Jara a audiencia de imputación por presunto secuestro extorsivo En primer lugar, refuerzan la versión que el mismo artista antioqueño expuso hace tres años cuando se hizo público el caso: que él no estuvo presente en la reunión del 1 de junio de 2022, día en el que según el denunciante, Andrés Felipe Sánchez (Yo Me Llamo Ozuna), ocurrieron los hechos. Luego, hacen hincapié en que los hechos investigados se derivan de una controversia por el uso no autorizado de la imagen del reguetonero. “El caso fue puesto en conocimiento de las autoridades en 2022 y la Fiscalía había manifestado su intención de archivarlo. Las partes acordaron acudir a mecanismos de justicia restaurativa para resolver el conflicto subsistente entre intervinientes ajenos al artista”, precisan los abogados de Blessd.

¿Se presentarán a la citación?

Los representantes judiciales del cantante dijeron que, junto con sus apoderados, atenderán la diligencia virtual programada para el próximo martes 9 de junio a las 6:00 p.m., y que a su vez ejercerán la defensa. Otro detalle que resaltan los abogados es que, después de tres años, la Fiscalía no solo decide convocar a la audiencia de imputación, sino que modificó la calificación jurídica inicial.

Finalmente, dijeron que las evidencias y consideraciones de fondo serán expuestas únicamente a los jueces de la República para garantizar el debido proceso.

Resumen de lo ocurrido