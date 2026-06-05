Referentes históricos de Nacional se unen para alimentar el sueño de la remontada ante Junior

“¿Y ahora qué? ¿Nos escondemos? ¿Lloramos? ¿Buscamos excusas? ¡NO! Nos paramos, levantamos la cabeza y le damos vuelta en nuestra casa, como siempre lo hemos hecho”, escribió el volante en una historia de Instagram que rápidamente comenzó a circular entre los aficionados verdes.

Desde el interior del plantel apareció una voz de liderazgo: la de Matheus Uribe. El mediocampista, uno de los jugadores con mayor experiencia dentro del grupo, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje directo y desafiante a la afición.

Atlético Nacional vive horas decisivas. Luego de la dura derrota 3-0 sufrida en Barranquilla en el partido de ida de la final de la Liga BetPlay-I, el ambiente alrededor del club antioqueño ha pasado del desconcierto inicial a una poderosa corriente de fe, orgullo y convicción. La ilusión de una remontada histórica en el estadio Atanasio Girardot no solo se mantiene viva entre los jugadores y la hinchada, sino que ha encontrado eco en varios referentes verdolagas, quienes han salido públicamente a respaldar al equipo y recordar que Nacional, a lo largo de su historia, ha sabido levantarse en los momentos más difíciles.

Lejos de quedarse allí, Uribe reforzó el llamado a la unión con otro mensaje cargado de identidad y sentido de pertenencia. “¡TODOS JUNTOS, ahora más que nunca, contra todo y contra todos! Solo energía positiva desde hoy mi gente. Somos el equipo y la hinchada más grande de Colombia”, publicó el jugador, despertando miles de reacciones de apoyo y esperanza.

Pero la voz de Uribe no ha sido la única. En las últimas horas, varios ídolos históricos del club han recordado que Atlético Nacional ha construido su grandeza precisamente sobre noches épicas, remontadas imposibles y gestas que parecían fuera del alcance.

Uno de los que más ilusión despertó fue Orlando Berrío, campeón de la Copa Libertadores de 2016, quien en el podcast El Camerino, apeló a uno de los recuerdos más imborrables en la memoria verdolaga: la remontada ante Rosario Central en los cuartos de final de aquel torneo continental. En esa serie, Nacional había perdido en Argentina y comenzó abajo en Medellín, pero terminó clasificando con un gol agónico precisamente de Berrío en el minuto 94.

“Ya nos daban por muertos y saben lo que pasó en el minuto 94, llegó este pechito. Yo tengo fe en Atlético Nacional, porque nosotros lo hicimos en 2016 y sé que es posible”, afirmó el exdelantero, convencido de que la mística copera del club puede reaparecer en una noche definitiva.

Otro de los referentes que analizó el momento fue Víctor Aristizábal, máximo goleador histórico de Nacional, quien puso el foco en el papel que deben asumir los jugadores más experimentados del plantel. Durante su intervención en ESPN, el exdelantero recordó cómo los veteranos guiaron al equipo en otras finales históricas.

“En la final del 91, Faustino y yo éramos los jóvenes, pero teníamos a Alexis García, a Andrés Escobar, al ‘Chonto’ Herrera y a otros compañeros que nos guiaban. Cuando a uno lo guían y uno tiene el carácter suficiente, puede avanzar”, explicó Aristizábal.

Además, el exgoleador hizo una reflexión puntual sobre la presión que puede recaer sobre los futbolistas jóvenes, especialmente en una instancia de tanta tensión.

“¿Quién guía a Rengifo? No lo busquen para que él se encargue del partido. Rengifo no es la figura del equipo. Es muy joven, juega muy bien al fútbol, pero no le den esa responsabilidad. Así se debe jugar una final”, añadió.

A esa visión se sumó Faustino Asprilla, otra leyenda del fútbol colombiano identificada con el club antioqueño, quien pidió cerrar rápidamente el capítulo de la derrota en Barranquilla y enfocarse exclusivamente en el partido de vuelta.

El excapitán Alexis García también apeló al ADN competitivo del club. Para él, si hay un equipo en Colombia capaz de darle vuelta a una serie tan complicada, ese es Atlético Nacional. “La mística de su hinchada, de los muchachos que saben el peso de esa camiseta y un rival que motiva al frente y que los superó en el primer partido, eso motiva al jugador a hacer las cosas distintas en casa y nada está escrito todavía”, señaló el exjugador y entrenador.

No obstante, Alexis fue claro al reconocer la dificultad del reto. “No se puede desconocer que la ventaja es amplia”, afirmó, aunque inmediatamente recordó la fortaleza que Nacional ha mostrado jugando como local durante el semestre.

“Si los de atrás están seguros, seguramente el poder ofensivo le puede alcanzar”, concluyó.

El experimentado técnico Óscar Héctor Quintabani, bicampeón con el cuadro verdolaga en 2007, también consideró fundamental el aspecto emocional y mental para afrontar el partido de vuelta.

“Hay que salir convencidos de que el partido se puede lograr. Hacerle sentir la localía al Junior y buscar marcar rápido, porque eso generaría desconfianza en el plan con el que llegue el técnico rival”, explicó.

La idea de imponer condiciones desde el primer minuto ha sido compartida por varios referentes, conscientes de que un gol tempranero podría transformar completamente el ambiente del partido y trasladar la presión al equipo barranquillero.

En esa misma línea apareció la voz de Juan José Peláez, entrenador de Nacional en la histórica final de 2004 ante el club tiburón. Aunque aquella vez el club no logró el título y terminó perdiendo por penales, sí consiguió remontar una desventaja similar y dejó una de las tardes más memorables en la historia de equipo antioqueño.

“El fútbol está en los detalles”, recordó Peláez. “Ese día tenían que estar bien las individualidades para ganar los duelos, los goleadores para ser efectivos, la hinchada para no llenar de ansiedad a los jugadores y hasta los recogebolas para entregar rápido el balón. Eso a nosotros nos dio resultado”, manifestó.

Mientras los referentes se pronuncian y la ilusión crece entre los aficionados, el club también decidió entrar de lleno en la construcción emocional de la remontada. Atlético Nacional publicó en sus redes sociales un emotivo video recopilando mensajes enviados por los hinchas, en una clara estrategia para fortalecer el vínculo entre el equipo y su gente antes del partido definitivo.

La pieza audiovisual concluye con una frase contundente: “Unidos somos más fuertes”, una consigna que resume el sentimiento que hoy rodea al conjunto verdolaga.

El mensaje institucional del club también incluyó un tono autocrítico poco habitual, reconociendo abiertamente el mal rendimiento mostrado en Barranquilla.