Camilla Fabri, esposa de Alex Saab, fue sacada de Venezuela junto a sus hijos; irían rumbo a Italia

Durante la tarde de este viernes 22 de mayo, Camilla Fabri Saab, esposa del señalado testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, y todos los hijos del barranquillero detenido en Miami, fueron sacados de Venezuela con rumbo a Italia.

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Esto ocurre luego de que ella fuera removida de su cargo como viceministra para Comunicación Internacional por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en febrero, y de la deportación de su esposo a Estados Unidos hace unos días.

Previamente, tanto Camilla como su esposo, Álex Saab, acordaron penas de prisión en Italia por lavado de activos sin admitir culpabilidad y enfrentaron medidas judiciales tras la detención de Saab en Venezuela y su reciente deportación a Estados Unidos.

Y es que desde el pasado lunes 18 de mayo, el empresario barranquillero de 54 años volvió a pisar un tribunal federal en el Distrito Sur de Florida, esta vez luciendo un overol marrón y esposado, un contraste absoluto con la imagen de “héroe” con la que fue recibido en Caracas hace apenas unos años.

En medio de la audiencia, Saab respondió en inglés “Sí, señora” ante la jueza Marty Fulgueira Elfenbein, quien le notificó los cargos por lavado de dinero y conspiración para realizar transacciones financieras ilícitas.

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De esta manera, la magistrada ordenó que el señalado testaferro de Maduro permanezca detenido sin fianza hasta el próximo 24 de junio, marcando el inicio de un proceso judicial que podría desmantelar años de ingeniería financiera oscura.

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