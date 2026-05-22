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Hasta $50 mil pesos pagan por cargar propaganda en cierre de campaña de Iván Cepeda: el candidato respondió

El candidato rechazó cualquier ofrecimiento económico relacionado con actividades de campaña y señaló que cualquier persona que realice ese tipo de ofrecimiento debe ser investigado.

  • Evento en campaña del candidato Iván Cepeda. Foto: redes sociales @IvanCepedaCast
    Evento en campaña del candidato Iván Cepeda. Foto: redes sociales @IvanCepedaCast
El Colombiano
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hace 4 horas
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Mensajes de WhatsApp en los que se ofrecían 50.000 pesos por asistir al cierre de campaña presidencial de Iván Cepeda en Bogotá comenzaron a circular en distintos sectores de la capital y desataron cuestionamientos sobre una presunta convocatoria remunerada para el evento político previsto en la Plaza de Bolívar.

En las cadenas difundidas por chats y estados de WhatsApp se solicitaba “personal, hombres altos, para apoyo logístico” durante la jornada programada para este viernes 22 de mayo entre las 2:30 de la tarde y las 7:30 de la noche. La convocatoria hacía referencia al evento denominado “Cierre de Campaña 100% con Cepeda Movimiento Liberales de Base”.

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