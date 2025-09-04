Alertan que no habrá plata para importante fondo de recursos de salud; ¿cuál es?

El centro de pensamiento Así Vamos en Salud presentó un nuevo boletín sobre el financiamiento del sistema de salud, con un análisis del mecanismo de presupuestos máximos y su impacto en los servicios complementarios y el cuidado en donde alerta la insuficiencia de los recursos actuales para cubrir la demanda del sistema. Le puede interesar: ¿Por qué son importantes los presupuestos máximos con los que Minsalud admite tener deuda? El informe alerta de la insuficiencia de recursos en 2024 y 2025, lo que genera un riesgo directo sobre la continuidad de servicios esenciales, como medicamentos para enfermedades huérfanas, productos nutricionales y el pago oportuno a cuidadores en el marco de dicho presupuesto.

De acuerdo con el Observatorio Financiero de Así Vamos en Salud, para la vigencia 2025 la estimación preliminar del presupuesto máximo oscila entre $4,4 y $4,6 billones, pero la apropiación registrada a julio alcanzó solo $2,1 billones, con apenas $1,2 billones ejecutados. Esto significa que faltaría apropiar en el presupuesto de la ADRES entre el 50% y 55% de los recursos necesarios, reproduciendo la tendencia de insuficiencia que viene desde 2022.

El documento también alerta que aunque la mayor proporción de recursos se sigue destinando a medicamentos, los servicios complementarios podrían superar el 30% del gasto. Solo en 2022 alcanzaron un billón de pesos y para 2025 podrían llegar a 1,5 billones. “El presupuesto máximo nació como un mecanismo de contención, pero hoy enfrenta una desfinanciación que compromete derechos en salud y servicios de apoyo vitales para pacientes y familias”, señaló el Observatorio.