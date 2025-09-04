Alertan que no habrá plata para importante fondo de recursos de salud; ¿cuál es?

El centro de pensamiento Así Vamos en Salud presentó un nuevo boletín sobre el financiamiento del sistema de salud, con un análisis del mecanismo de presupuestos máximos y su impacto en los servicios complementarios y el cuidado en donde alerta la insuficiencia de los recursos actuales para cubrir la demanda del sistema.
El informe alerta de la insuficiencia de recursos en 2024 y 2025, lo que genera un riesgo directo sobre la continuidad de servicios esenciales, como medicamentos para enfermedades huérfanas, productos nutricionales y el pago oportuno a cuidadores en el marco de dicho presupuesto.