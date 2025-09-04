x

Alertan que no habrá plata para importante fondo de recursos de salud; ¿cuál es?

La advertencia habla de los presupuestos máximos, que son los recursos que cubren las atenciones en salud que están por fuera del plan de beneficios en salud (PBS).

  • El sistema de salud colombiano atraviesa una crisis financiera que ha impactado a todo el sector. FOTO ARCHIVO
Colprensa
04 de septiembre de 2025
bookmark

El centro de pensamiento Así Vamos en Salud presentó un nuevo boletín sobre el financiamiento del sistema de salud, con un análisis del mecanismo de presupuestos máximos y su impacto en los servicios complementarios y el cuidado en donde alerta la insuficiencia de los recursos actuales para cubrir la demanda del sistema.

El informe alerta de la insuficiencia de recursos en 2024 y 2025, lo que genera un riesgo directo sobre la continuidad de servicios esenciales, como medicamentos para enfermedades huérfanas, productos nutricionales y el pago oportuno a cuidadores en el marco de dicho presupuesto.

De acuerdo con el Observatorio Financiero de Así Vamos en Salud, para la vigencia 2025 la estimación preliminar del presupuesto máximo oscila entre $4,4 y $4,6 billones, pero la apropiación registrada a julio alcanzó solo $2,1 billones, con apenas $1,2 billones ejecutados.

Esto significa que faltaría apropiar en el presupuesto de la ADRES entre el 50% y 55% de los recursos necesarios, reproduciendo la tendencia de insuficiencia que viene desde 2022.

El documento también alerta que aunque la mayor proporción de recursos se sigue destinando a medicamentos, los servicios complementarios podrían superar el 30% del gasto. Solo en 2022 alcanzaron un billón de pesos y para 2025 podrían llegar a 1,5 billones.

“El presupuesto máximo nació como un mecanismo de contención, pero hoy enfrenta una desfinanciación que compromete derechos en salud y servicios de apoyo vitales para pacientes y familias”, señaló el Observatorio.

El Observatorio Financiero reiteró que la política nacional del cuidado debe ser financiada a través del Presupuesto General de la Nación, con participación de entidades sociales como Prosperidad Social, el ICBF y el Ministerio de Igualdad y Equidad, además del involucramiento más activo del Estado y la comunidad.

“Así Vamos en Salud hace un llamado urgente a garantizar la suficiencia y oportunidad en la apropiación de recursos, para proteger la sostenibilidad financiera del sistema de salud y avanzar en la equidad en el cuidado”, concluyó el observatorio.

