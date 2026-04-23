Ojo: estos 100 tratamientos ya no serán cubiertos por el sistema de salud, sino por su bolsillo

El sistema de salud colombiano no entró en crisis en el Gobierno de Gustavo Petro: las falencias echan sus raíces desde hace décadas. Sin embargo, según expertos, organizaciones en defensa de la salud y entidades de control, desde 2022 la crisis se ha agudizado. Una nueva resolución del Ministerio de Salud refuerza las preguntas sobre la estabilidad del sistema y los recursos que hay disponibles para mantenerlo.

La medida se fundamenta en el artículo 15 de la Ley Estatutaria 1751/15, el cual establece cuáles son los servicios y tecnologías que no deben ser financiados con recursos públicos del sistema de salud. Anteriormente ya había 17 exclusiones, por lo que ahora, en total, son 117 tratamientos los que no serán cubiertos por el Estado.

La definición de las exclusiones contó con espacios de participación ciudadana mediante la herramienta “Mi Vox Pópuli”. Este ejercicio logró llegar al 78,12 % del país, con actividades realizadas en Bogotá y en 25 departamentos.

En total intervinieron 475 personas, entre pacientes, representantes de veedurías y expertos de seis asociaciones científicas, lo que permitió reunir aportes tanto técnicos como sociales para orientar las decisiones.