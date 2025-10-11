Las cinco salidas en falso de Petro contra la oposición venezolana que benefician a Maduro

Al presidente Gustavo Petro no lo bajan de mezquino en redes sociales sus opositores y buena parte de analistas por su reacción al Premio Nobel de Paz otorgado a la líder de la oposición venezolana María Corina Machado. En un mensaje de X de más de 10 párrafos, el jefe de Estado dijo que en diciembre de 2018 Machado le pidió ayuda al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien ocho años después está cometiendo un genocidio en Gaza tras cumplirse dos años del ataque terrorista del grupo Hamás contra los judíos.

“Lo que no entiendo y quiero que me explique es ¿por qué usted solicita ayuda a un criminal contra la humanidad, con orden de captura internacional, para llevarle democracia a Venezuela? ¿Qué significa que busque usted apoyó al único presidente latinoamericano que apoyó el genocidio y al genocida? (...) ¿Qué significa que la gente de Noruega que entrega ese premio, estimule ese tipo de alianza mundial que no podría ser más que de barbarie y guerra y no de paz?”, le recriminó Petro a Machado.



No es la primera vez que Petro tiene salidas en falso contra la oposición venezolana que terminan beneficiando al régimen dictatorial de Nicolás Maduro.

La visita de Petro a Venezuela en 2016 y los mercados en Caracas

Precisamente, en 2016 el entonces recién exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, publicó un mensaje en Twitter (así se llamaba) en el que decía: “Entré a un supermercado en Caracas y miren lo que me encontré. ¿Me habrá engañado RCN?” y mostraba fotografías que supuestamente fueron tomadas por él en mercados en la capital venezolana llenos de comida.

Lo cierto es que para ese momento el vecino país ya vivía una crisis de alimentos y no todos los supermercados tenían comida. Lo más grave, quizá, es que aún si la hubiera, debido a la inflación (274,4% acumulada ese año) la mayoría de venezolanos no tenían ni tienen poder adquisitivo. En contexto: ¿Y la soberanía? Alerta por anuncio de zona binacional con Venezuela

Declaraciones sobre las sanciones internacionales

En septiembre de 2023, la oposición criticó a Petro por vincular la crisis migratoria del Darién con las sanciones internacionales contra el régimen de Maduro. Desde Necoclí (Antioquia), dijo que el “bloqueo económico” impuesto por Estados Unidos a Venezuela era la causa fundamental del desastre humanitario que se vive en la frontera con Panamá, en el llamado Tapón del Darién. El mandatario colombiano sugirió que la comunidad internacional debía levantar las sanciones económicas contra Venezuela, lo que le valió la crítica de la oposición. Lea también: María Corina Machado, cerebro y corazón de la oposición en Venezuela: ¿por qué ganó el Nobel de Paz 2025?

Encuentro con Rosales

En abril de 2024, Petro se reunió con el candidato opositor Manuel Rosales (considerado cercano al chavismo), lo que molestó a otros sectores de la oposición. El entonces canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, confirmó el encuentro, indicando que se buscaba la “paz política” en Venezuela. Este encuentro coincidió con otros sucesos que aumentaron la controversia, como la inhabilitación de la candidata de la oposición mayoritaria, María Corina Machado. Por eso, la Plataforma Unitaria Democrática y el equipo de María Corina Machado consideraron el encuentro como una acción que despreciaba a los verdaderos líderes de la oposición y jugaba a favor de la estrategia del régimen de Maduro.

Postura ante las elecciones fraudulentas de 2024