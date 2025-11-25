x

Voto de confianza: “Bolillo” Gómez seguirá al frente de El Salvador, pese a perder cupo al Mundial 2026

El entrenador colombiano Hernán Darío Gómez fue confirmado este martes como orientador de El Salvador pese al fracaso de esta selección de ir al Mundial de Norteamérica.

    Hernán Darío Gómez, de 69 años de edad, seguirá aportando sus conocimientos al combinado de El Salvador, al que llegó en febrero de 2025 FOTO AFP
Agencia AFP
25 de noviembre de 2025
bookmark

El entrenador colombiano Hernán Darío Gómez seguirá al frente de la selección de fútbol de El Salvador, pese a fracasar en su intento por clasificar al Mundial de 2026, anunció este martes el futuro presidente la Federación local.

El seleccionado salvadoreño, que no juega una Copa del Mundo desde España 1982, selló su eliminación el pasado 18 de noviembre al caer 3-0 contra Panamá.

“Para mí quitar al Bolillo en este momento es retroceder y perder diez u once meses”, dijo Yamil Bukele, quien presidirá la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) tras convertirse en el único candidato.

Lea: Bolillo Gómez dice que la no clasificación de El Salvador al Mundial no es su culpa, ¿entonces de quién?

Bukele, de 47 años, es hermano del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, muy popular por su lucha contra las pandillas, pero señalado por oenegés de graves violaciones de derechos humanos.

Tras reconocer que se necesita “trabajar más” para elevar el nivel del fútbol de El Salvador, Yamil Bukele adelantó que una “mesa técnica” integrada por él y el cuerpo técnico del colombiano determinará “el sistema de juego” de la escuadra nacional.

La eliminación del elenco salvadoreño del certamen que organizarán Estados Unidos, México y Canadá desató además una polémica, luego de que el Bolillo felicitara entre abrazos a los jugadores de Panamá, equipo con el que clasificó al Mundial de Rusia 2018.

Bukele se comprometió a brindar mejores escenarios deportivos y a “elevar” el nivel administrativo del fútbol del país centroamericano, una vez que resulte electo el 12 de diciembre.

Siga leyendo: Bolillo Gómez respondió a las críticas por abrazar a panameños tras derrota de El Salvador

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Quién es Yamil Bukele y por qué decidió mantener al Bolillo Gómez?
Yamil Bukele es el futuro presidente de la Fesfut y hermano del presidente Nayib Bukele. Argumentó que despedir al técnico colombiano significaría “retroceder y perder diez u once meses” de trabajo.
La selección de El Salvador (“La Selecta”) no clasifica a una Copa del Mundo desde hace más de 40 años, siendo su última participación en el Mundial de España 1982.
¿Qué generó polémica tras la eliminación del Mundial 2026?
El Bolillo generó polémica al abrazar y felicitar efusivamente a los jugadores de Panamá tras la derrota. Él había clasificado a Panamá al Mundial de Rusia 2018, lo que fue percibido como un gesto inoportuno.

