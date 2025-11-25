Encuentran un gato muerto en Valparaíso en medio de investigación por envenenamiento de cinco perros

La comunidad de Valparaíso, Suroeste de Antioquia, está alarmada por los recientes hallazgos en las investigaciones en torno a los animales que han sido envenenados en el municipio. A las denuncias por el presunto envenenamiento de cinco perros en el sector La Trinidad se sumó ahora la muerte de un gato, que había sido encontrado en estado de intoxicación y no logró sobrevivir pese a la atención veterinaria.

Según la Alcaldía de Valparaíso, el felino fue hallado el 23 de noviembre en la mañana y presentaba síntomas compatibles con envenenamiento. Aunque recibió atención primaria, finalmente murió.

Las autoridades locales confirmaron que el caso se encuentra en investigación tras la denuncia penal radicada ante la Fiscalía por maltrato animal debido a los recientes hechos en el municipio. La Policía Ambiental, junto con el comandante de estación, ha realizado visitas puerta a puerta, entrevistas a los afectados e inspecciones en el barrio para incentivar la denuncia y evitar nuevos hechos violentos contra animales.