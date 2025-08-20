Saade reacciona contra el Gobierno tras suspensión de la Procuraduría y culpa a Benedetti: “me harán presidente”

Tras conocerse la suspensión por tres meses que le impuso la Procuraduría, Alfredo Saade publicó un extenso mensaje en X en el que vinculó su salida a presuntos intereses detrás del contrato de pasaportes. Según su versión, fue apartado del cargo por haber intervenido en ese negocio, que calificó de “mafias”, y que aseguró haber frenado por orden del presidente Gustavo Petro. Contexto: Por licitación en pasaportes, Procuraduría suspende a Alfredo Saade por tres meses “Me acabo de enterar que la procuraduría me suspendió por 3 meses; me pregunto: ¿A quién tan poderoso le quité el negocio de los pasaportes para que el procurador actuara así? (...) El país debe saber que no salgo por corrupto; por el contrario, salgo por beneficiar a la Nación quitándole el contrato de los pasaportes a las mafias tal cual como me lo ordenó el presidente Gustavo Petro”. Saade también insinuó la intervención de personas cercanas al Gobierno en el proceso. Se preguntó si el esposo de Laura Sarabia, que trabaja en la Procuraduría, había tenido injerencia y aseguró que la decisión obedecía a presiones externas. “El procurador me saca del lado del Presidente Gustavo Petro por orden de Benedetti y sus secuaces”, escribió, agregando que llevará el caso a instancias judiciales y que se violó su derecho al debido proceso. “¿Me hicieron presidente como a Petro en su época? La historia lo dirá”, afirmó, para luego cerrar con: “Levántate Colombia”.

“Entiendo tu reacción, pero no mires para acá”: La reacción de Benedetti sobre las acusaciones de Saade

Tras las acusaciones, el ministro del Interior, Armando Benedetti, respondió directamente en la misma red social. Con un mensaje corto y directo, aseguró: “Nada tengo que ver con tu salida o la sanción de la Procuraduría. Nunca quise que te fueras. Entiendo tu reacción, pero no mires para acá”.

Con esto, el funcionario insistió en que no tiene responsabilidad en la decisión disciplinaria y que no promovió su salida del cargo. Su intervención, sin embargo, no logró detener el intercambio, ya que Saade volvió a arremeter en una publicación posterior.

En una segunda declaración, Alfredo Saade profundizó en su señalamiento hacia el ministro del Interior. Escribió: “Tú sabes bien como la cocinaste en cada visita que hacía el procurador a Casa de Nariño. Tú sabes bien que fui incómodo para Laura, para ti, para los que tienen secuestrado al presidente Gustavo Petro y para los que les quité el negoción de los pasaportes”. Además de las acusaciones políticas, Saade aseguró que, pese a las sanciones y críticas, continuará en la vida pública y buscará llegar a la Presidencia. “Dios conmigo y seré candidato a la presidencia, recorreré el país y le pediré al poder popular que me ayude a liberar a Petro de las garras perversas que lo mantienen preso y no le han permitido desarrollar su programa de gobierno”, afirmó.

Saade reiteró su respaldo al presidente Petro, pero insistió en que existe un “secuestro profundo” que limita al mandatario. Finalizó con un mensaje en mayúsculas: “Con Petro hasta el final, pero hay que liberarlo del secuestro profundo en que lo tienen”.

¿Habían o no diferencias?