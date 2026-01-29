¿Extravagante o usual? Estas fueron las peticiones de Messi y el Inter durante su estadía en Medellín

El partido de mañana entre Nacional e Inter Miami será todo menos un juego amistoso. Habrá precauciones en algunos jugadores para no lesionarse, claro, pero sobre todo se promete competitividad, intensidad en la cancha del Atanasio Girardot. También fiesta. El juego está programado para las 5 de la tarde. Las puertas se abrirán desde las 3. Sin embargo, quienes compraron boletas podrán llegar antes para vivir los espacios tipo “fan fest” que los organizadores promoverán afuera del estadio para que vivan “la experiencia del fútbol”: el show será tipo MLS.

El partido, de acuerdo con las proyecciones que tienen los organizadores, dejará una derrama económica de 30 millones de dólares a la capital de Antioquia. Además, 1.000 niños podrán entrenar con la escuela del Inter Miami –y su metodología–, en unas prácticas que se realizarán en la Jaula del Ángel, las canchas del exdelantero paisa Juan Pablo Ángel, quien jugó en Estados Unidos entre 2007 y finales del 2012.

¿Qué pidió el Inter de Miami para Lionel Messi y sus compañeros?

La presencia de Messi en la ciudad será especial. El atacante argentino –para muchos el mejor futbolista de la historia–, no viene a Medellín desde junio de 2013, cuando jugó un amistoso que terminó 9-6, en el que jugaron figuras criollas como Mario Yepes, David Ospina y extranjeros como Erci Abidal, Javier Mascherano. “Masche” es ahora el técnico del Inter Miami, del que Messi es capitán y referente. El futbolista y sus compañeros llegarán a Medellín a las 9 de la noche del viernes 30 de enero. En el hotel Wake de El Poblado, cerca del Centro Comercial El Tesoro, tienen preparada una suite de 300 metros cuadrados para que el “10” se hospede con tranquilidad.

Además, los jugadores del cuadro de Miami contarán con acceso a cámaras hiperbáricas para adaptar sus pulmones a los 1.495 metros sobre el nivel del mar que tiene Medellín, algo que les podría pasar factura durante el encuentro si se tiene en cuenta que vienen desde los 2 metros a los que está ubicada Miami. Además, en las habitaciones del hotel se hizo el pedido de que el aire acondicionado estuviera puesto en 23 grados centígrados, aproximadamente el promedio de temperatura que se siente por estos días en la “Ciudad del Sol”, donde se vive el invierno boreal.

En Medellín, de acuerdo con la predicción meteorológica, se estima que el sábado, día del partido, el clima oscile entre los 15 y 20 grados. Además, hay una alta probabilidad de que llueva. Pero Messi y sus compañeros de equipo vienen decididos a aprovechar el encuentro, que será el penúltimo de cara al inicio de las competencias oficiales en la Liga de Estados Unidos, programadas para el 21 de febrero.