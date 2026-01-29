Tras suspensión de la emergencia económica en Corte, Petro amenaza con que “vendrá” una “crisis mayor”

Luego de que la Corte Constitucional decidiera suspender la emergencia económica con la que el Gobierno buscaba recaudar más de $13 billones, el presidente Gustavo Petro dijo este jueves que se aproxima una “crisis mayor”.
“Ahora vendrán las consecuencias de hundir el decreto de emergencia”, inició el Jefe de Estado en un mensaje posteado en la red social X.
En la misma línea que el ministro del Interior, Armando Benedetti, Petro acusó la decisión de la Corte como una protección a los más acaudalados del país.