Vuelve y juega con las ‘fakes’: Petro destacó un supuesto video del Ejército por el salario vital y era generado por IA

El ojo crítico del presidente Gustavo Petro frente al contenido en redes sociales volvió a fallar luego de que este jueves 29 de enero destacara un supuesto video de miembros del Ejército Nacional celebrando por el aumento del salario vital en Colombia.

Le puede interesar: Autoridades descartaron fallas técnicas en el avión siniestrado de Satena: cinco equipos forenses analizarán los cuerpos

Tras conocer la grabación, el mandatario de los colombianos la subió desde sus redes sociales, específicamente en X (antes Twitter), donde compartió la presunta celebración de los uniformados junto a un sentido mensaje en el que aseguró que los soldados “estallaron” de alegría.

“Gracias al salario vital estalla esta alegría de un ejército que tenían paralizado y con hambre, hacia un ejército emancipador”, expresó el jefe de Estado colombiano en la tarde de este jueves.