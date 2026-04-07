Fiscalía imputará a Rubén Romero, conductor del vehículo involucrado en accidente que dejó dos muertos en Bogotá

La Fiscalía General de la Nación imputará cargos por homicidio culposo a Rubén Romero, señalado como el conductor del vehículo involucrado en el accidente ocurrido en la avenida Mutis, en Bogotá, en el que murieron dos personas el año pasado. La audiencia de imputación quedó programada para el próximo 15 de abril de 2026 a las 12:00 del mediodía en el complejo judicial de Paloquemao, en medio de un proceso que sigue en etapa preliminar y que busca establecer la responsabilidad penal del conductor en el siniestro. En contexto: Abogado de víctimas del accidente en la Avenida Mutis en Bogotá desmiente versión del “conductor elegido” El accidente dejó como víctimas mortales a Viviana Marcela Suárez Isaza y a otra persona que se movilizaba con ella en motocicleta. De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía y la representación de las víctimas, ambos se dirigían a cumplir con su jornada laboral cuando fueron arrollados.

¿Qué se sabe del accidente en la Avenida Mutis de Bogotá?

Según explicó Juan Manuel Castellanos, abogado de las víctimas, la imputación contra Romero se sustenta en la presunta conducta que habría tenido antes del choque. De acuerdo con el jurista, el conductor habría compartido durante varias horas con el propietario del vehículo en un establecimiento comercial y, presuntamente, también habría consumido licor antes del accidente. A esto se suma, según la tesis expuesta por la representación de las víctimas, un posible exceso de velocidad y la pérdida de control del automotor, factores que habrían desencadenado el choque fatal.

¿Habría salido del país?

Uno de los elementos que ahora preocupa dentro del proceso judicial es que Rubén Romero habría salido del país después del accidente, lo que podría dificultar su comparecencia ante la justicia. Sin embargo, el abogado de las víctimas aseguró que esa situación no frenaría el avance del caso. Explicó que, si el procesado no se presenta a la audiencia, la Fiscalía podrá insistir en nuevas citaciones y, si persiste la inasistencia, acudir a mecanismos como la contumacia o la declaración de persona ausente. Estas figuras jurídicas permiten que el proceso continúe incluso si el investigado no comparece, siempre que se cumplan los requisitos legales de notificación o de imposibilidad de ubicarlo.