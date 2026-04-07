Fiscalía imputará a Rubén Romero, conductor del vehículo involucrado en accidente que dejó dos muertos en Bogotá

La Fiscalía General de la Nación imputará cargos por homicidio culposo a Rubén Romero, señalado como el conductor del vehículo involucrado en el accidente ocurrido en la avenida Mutis, en Bogotá, en el que murieron dos personas el año pasado.
La audiencia de imputación quedó programada para el próximo 15 de abril de 2026 a las 12:00 del mediodía en el complejo judicial de Paloquemao, en medio de un proceso que sigue en etapa preliminar y que busca establecer la responsabilidad penal del conductor en el siniestro.
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El accidente dejó como víctimas mortales a Viviana Marcela Suárez Isaza y a otra persona que se movilizaba con ella en motocicleta. De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía y la representación de las víctimas, ambos se dirigían a cumplir con su jornada laboral cuando fueron arrollados.