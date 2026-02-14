Ataque a Morat en Buenos Aires: joven señalada como “therian” se lanzó sobre la banda

La banda colombiana Morat vivió un momento de tensión en Buenos Aires, Argentina, cuando una joven identificada en redes sociales como “therian” se abalanzó sobre uno de sus integrantes en plena vía pública. El hecho ocurrió en el sector de Palermo Hollywood, luego de que Juan Pablo Villamil, Juan Pablo Isaza, Martín y Simón Vargas ofrecieran una entrevista en el canal de streaming OLGA. Mientras caminaban hacia su vehículo y saludaban a decenas de fanáticos, una joven con accesorios alusivos a animales corrió hacia ellos y saltó sobre uno de los músicos. Entérese: “¿Qué carajo es un Morat?” El equipo de seguridad reaccionó de inmediato y evitó que la situación pasara a mayores. Aunque no se reportaron heridos, los videos grabados por seguidores se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde surgió el debate sobre si la joven pertenecía a la comunidad therian o si simplemente se trató de una fan exaltada.

El episodio ocurrió en la antesala de la presentación de la banda en el Cosquín Rock, tras su paso por el Festival de Peñas de Villa María. El caso reavivó la discusión sobre el fenómeno therian en Argentina, especialmente porque en las últimas semanas se conoció una denuncia en Córdoba: una madre aseguró que su hija de 14 años fue mordida por un grupo de jóvenes con máscaras de lobo o perro en la localidad de Jesús María. Sin embargo, la Policía de Córdoba informó que no existe una denuncia formal radicada por ese hecho.

Therian, el fenómeno en Argentina

El término “therian” se ha vuelto tendencia en TikTok y otras plataformas, donde jóvenes comparten videos caminando en cuatro patas, utilizando colas y orejas, o imitando comportamientos animales en espacios públicos. Conozca: Morat rompe récords en su gira Los Estadios: balance de un éxito global En Argentina, la comunidad ha ganado visibilidad con encuentros conocidos como “meets” o “furmeets”. Incluso existe un evento de gran escala, la Argentina Fur Fiesta (ARFF), que reúne a cientos de participantes caracterizados. Si bien para muchos se trata de una forma de expresión juvenil o una subcultura digital, especialistas advierten que el fenómeno puede tener distintas lecturas según el contexto.

El psiquiatra infantojuvenil Francisco Guerrini explicó en el canal LN+ que, en algunos casos, estas conductas pueden estar asociadas a procesos de construcción de identidad en la adolescencia. Según el experto, más allá del disfraz, lo relevante es determinar si existe sufrimiento emocional o dificultades familiares detrás del comportamiento. Siga leyendo: Love Pet Fest: este sábado hay jornada de adopción y desparasitación para los animales de Medellín

¿Qué es un therian?

Los therians (abreviatura de therianthrope) son personas que afirman identificarse profunda e integralmente con un animal no humano. Quienes pertenecen a esta comunidad sostienen que no se trata de un juego, sino de una vivencia interna que puede ser espiritual, psicológica o simbólica.

@fiamucaslaa Le tiro un PAN a un Therian💀 Creo que no le gustó para nada por como me miro ♬ ardillas por doquier........ - Haru. 😶

Algunos adoptan máscaras, colas o accesorios y replican conductas animales como correr en cuatro patas, olfatear o emitir sonidos. En redes sociales, el fenómeno se ha amplificado a través de videos virales que generan tanto curiosidad como críticas. Especialistas subrayan que es clave diferenciar entre una expresión lúdica y conductas que puedan implicar riesgo para terceros. Cuando hay agresiones físicas, como mordidas o ataques, el análisis ya entra en otro terreno. Entérese: Video | Con su último aliento, perrito persiguió camioneta para que lo rescataran de las inundaciones en Córdoba

Diferencia entre therian y furro

Aunque suelen confundirse, no son lo mismo. Los therians sostienen que, en su identidad interna, son o se sienten un animal no humano. En cambio, los llamados “furros” o “furries” pertenecen a un fandom de aficionados a personajes animales antropomórficos (animales con características humanas como hablar o vestirse). Los furries no creen ser animales: participan en una comunidad artística y recreativa.

La confusión entre ambos términos se ha incrementado con la viralización de videos en TikTok, donde la estética y los comportamientos pueden parecer similares.