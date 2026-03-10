x

Roy Barreras le ofreció a la escritora Carolina Sanín ser su fórmula vicepresidencial: esta fue su curiosa respuesta

El candidato del Frente por la Vida había barajado a otras opciones como la periodista María Jimena Duzán, ¿qué dijo Sanín?

  • La escritora Carolina Sanín ha mostrado simpatía por la candidatura del exsenador y exembajador. Foto: Cortesía/Julio Herrera
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

El candidato presidencial Roy Barreras, quien ganó la consulta del Frente por la Vida el pasado 8 de marzo, ofreció la vicepresidencia a la escritora Carolina Sanín.

Sanín es una figura que ha mostrado simpatía por candidatos de izquierda. De hecho, esta mañana se pronunció a través de su cuenta de X, donde aseguró votar por ese espectro político y por “la búsqueda de la paz”, pero sin “darle un voto de confianza a las Farc ni ser ambigua con la violencia”. Por eso, dijo, votará por Roy Barreras.

Lea también: Inició la transición en la Universidad EIA, tras renuncia de José Manuel Restrepo: “Esta fue una muy linda experiencia”

Ante eso, Roy respondió que le honraba la decisión de Sanín y que en su campaña “serían millones”, pese a que sacó solo 257 mil votos en la consulta que ganó.

Pero esta conversación digital se presentó después de otra conversación privada el 9 de marzo en la que Roy le ofreció a Sanín ser su fórmula para llegar a la Casa de Nariño. Según le confirmó la escritora a Cambio, decidió rechazar la propuesta: “En esas campañas se come maluco y hay que hablar con demasiada gente”, aseguró como explicación de su negativa.

¿A quién más ha sugerido Roy Barreras para ser su fórmula vicepresidencial?

Roy Barreras ya había sugerido entre un grupo de mujeres para ser su fórmula vicepresidencial. Mencionó a las periodistas María Jimena Duzán y Patricia Lara, así como a la senadora del Pacto Histórico Gloria Flórez.

Otro nombre que llamó la atención de manera particular fue el de Adelina Covo, quien es la suegra del ministro del Interior Armando Benedetti. Este ha sido cercano a Roy y, de hecho, se les vio juntos semanas antes de las consultas presidenciales. Covo ya había cantado su apoyo público a Roy a través de sus redes sociales.

Roy Barreras sacó votación pobre en la consulta y con su lista al Senado

Roy le ganó por casi 30 mil votos al cuestionado exalcalde de Medellín Daniel Quintero. Sin embargo, su votación fue pobre. Además de sus nombres, la consulta estaba acompañada por desconocidos: Edison Lucio Torres del Partido del Trabajo y Martha Viviana Bernal y Héctor Elías Pineda, avalados por el partido de Roy, La Fuerza.

Lea también: ¿Claudia López y Roy Barreras obligados a la primera vuelta? Ley les prohibiría adherirse a otras campañas

Una vez se conocieron los resultados, el exsenador le “sacó en cara” al presidente Gustavo Petro el “error estratégico” de haber pedido al país no votar las consultas. “Presidente Petro te lo advertí, abandonar las urnas era dejar las canchas libres a la derecha”, dijo.

“El error estratégico de boicotear la participación de los colombianos en una consulta del Frente Colombiano fue evidente”, afirmó, al tiempo que destacó que cerca de 500.000 ciudadanos participaron en la votación a pesar de la instrucción de no acudir a las urnas.

El golpe para Barreras fue doble, ya que su lista al Senado también se quemó. Sacó el 2,03% de los votos, y necesitaba al menos el 3% para pasar el umbral. Allí había diferentes personajes como el dirigente de la CUT Fabio Arias, la esposa del condenado por escándalos como el Cartel de la Toga Musa Besaile Fayad, el cuestionado exsecretario de despacho de la alcaldía de Quintero Juan David Duque (que sacó 1.500 votos), entre otros.

