Familia quería donar 1.000 canastas de huevos para los pobres en Medellín, pero resultó estafada

Una familia que quería donar alimentos para los pobres en Medellín resultó siendo víctima de una millonaria estafa.

Luis Martínez, víctima de la estafa, hizo público su caso y señaló como responsable a una empresa que decía pertenecer al sector avícola.

La supuesta firma, sostuvo Martínez, al principio le generó confianza por mandar documentos como el RUT y mostrarse como una organización seria.

El objetivo de la familia era hacer una gran compra de huevos para distribuirlos entre las familias más necesitadas de Medellín y así sumar su granito de arena en la lucha contra el hambre.

“Enviaron el RUT y enviaron mensajes muy profesionales de WhatsApp en los que se vendían como una empresa seria y grande y decidimos proceder a hacer la compra y realmente fue una estafa”, aseveró Martínez en diálogo con el informativo Noticias Telemedellín, en donde hizo la denuncia.