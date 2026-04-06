Barreras asegura que beneficios para jefes de bandas sería estrategia del Gobierno para sumarle votos a Cepeda: “No solo en Antioquia”

En conversación con Los Danieles, Daniel Coronell le hizo una pregunta de sí o no al candidato presidencial Roy Barreras. La respuesta ha encendido el debate político. Coronell preguntó: “¿Los jefes de clanes mafiosos que fueron liberados en Antioquía tienen como propósito buscar una mejor votación para el candidato del Gobierno (Iván Cepeda)?”. Barreras respondió: “No, no solo en Antioquia, Daniel”.
La pregunta del periodista hizo referencia a una reciente polémica luego de que el Gobierno suspendiera las órdenes de captura de 23 de los máximos cabecillas del crimen organizado del Valle de Aburrá, quienes se encuentran participando en las conversaciones con el gobierno del presidente Gustavo Petro en la cárcel de Itagüí.
A quienes se les suspendió la orden de captura fueron: Albert Antonio Henao Acevedo, alias Alber; Andrés D’maría Oliveros Correa, alias Mundo Malo; Andrés Felipe Rodas Montoya, alias Yerbas; Carlos Augusto Correa López, alias Mono Pepe; Dayron Alberto Muñoz Torres, alias El Indio; Elder Darbey Zapata Rivera, alias Grande Pa, y Fredy Alexánder Henao Arias, alias Naranjo.