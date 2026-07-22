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“¿Nos damos un besito de buenas noches?”: Expracticante hace nueva denuncia contra Ricardo Orrego por presunto acoso sexual

La denuncia fue hecha por Laura Murillo, quien en 2022 fue practicante en Blu Radio. Allí, e incluso después de salir, Ricardo Orrego habría continuado con los mensajes intimidatorios, según la denunciante.

  • Orrego ha negado las acusaciones en su contra, sin embargo, las víctimas han publicado pantallazos de mensajes. FOTO: CAPTURAS DE PANTALLA Y REDES.
    Orrego ha negado las acusaciones en su contra, sin embargo, las víctimas han publicado pantallazos de mensajes. FOTO: CAPTURAS DE PANTALLA Y REDES.
  • “¿Nos damos un besito de buenas noches?”: Expracticante hace nueva denuncia contra Ricardo Orrego por presunto acoso sexual
Loren Sofía Buitrago Bautista
Loren Sofía Buitrago Bautista
hace 2 horas
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“¿Quién me va a creer? Si todos son sus amigos y dicen que él es así”, esa fue la pregunta que se hizo, una y otra vez, Laura Murillo, ex practicante de Blu Radio, cuando pensaba en denunciar el acoso que recibió por parte de Ricardo Orrego, entonces presentador de deportes en la misma casa editorial.

Todo empezó, según denunció, desde el primer día que llegó a la redacción en 2022. En conversación con Brava News, la periodista aseguró que estar en medios de comunicación era su sueño, uno que se vio opacado desde que, al caminar hacia su puesto, empezó a sentir la mirada de Orrego: de abajo hacia arriba.

La situación empeoró cuando Murillo, en medio de su sueño profesional, decidió pedirle una foto a Orrego. La tomaron. Ella —que entonces tenía 21 años— se la envió a su familia y amigos y continuó con su jornada laboral. El siguiente turno de fin de semana, cuando la oficina estaba sola, empezó el presunto acoso.

“Me cogía por la cintura: ‘Hola, ¿cómo estás?’. Pues yo me le alejaba. Siempre le decía que no. Ya tenía como otras intenciones que para mí eran incómodas. Yo también decía: ‘Esto no me gusta’”, narró Murillo.

A eso se sumó el hecho de que Orrego consiguió su número de WhatsApp y le empezó a enviar mensajes intimidantes e inapropiados.

“¿Nos damos un besito de buenas noches?”: Expracticante hace nueva denuncia contra Ricardo Orrego por presunto acoso sexual

En contexto: Ricardo Orrego rompe el silencio a través de su apoderada judicial por presunto acoso sexual en Caracol TV

“En las noches me escribía cosas como: ‘Estoy acá al lado de la máquina de dulces. ¿Quieres venir? ¿Nos damos un besito de buenas noches?’. Pasaba, era solo como para que yo lo viera, me escribía: ‘¿Te intranquilizo? No sabía. Eso es lo que me gusta generar en ti’”, contó la denunciante.

El acoso paró mientras Orrego estuvo en Catar cubriendo el mundial. Sin embargo, cuando volvió a Bogotá, aquel cubrimiento también fue una excusa para acercarse a Murillo, tocarla sin consentimiento y hacerle comentarios con tono sexual.

En algún momento, Orrego le dijo a Murillo que la esperaba en su oficina, pues le había traído un regalo de Catar. Ella se negó. Él dijo que él mismo hablaría con su jefe, porque quien le estaba pidiendo bajar era Ricardo Orrego. “Así demostraba su poder”, dijo Murillo.

Lea también: Caracol TV termina vínculo laboral con Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas tras denuncias de presunto acoso sexual

Ya en su oficina, Orrego le entregó un chocolate y un pequeño camello. Al darle ambas cosas, aprovechó para acariciar su mano. “Me decía: ‘Si tú quieres, yo te puedo ayudar, pero hay cosas más allá’. Un regalito, una salidita, un besito”, dijo Orrego. Murillo permaneció en silencio, pero cuando intentó irse, el periodista la tomó de la cintura: “me dijo: ‘Hueles muy rico, tienes una cara divina, tienes una boca deliciosa’”.

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El acoso, según la denunciante, continuó; cuando Murillo salió de Blu Radio, ella decidió ignorarlo. Sin embargo, al ver que otras mujeres alzaron su voz, ella también decidió hablar.

Siga leyendo: Fiscalía abrirá investigación por denuncias de presunto acoso sexual en Noticias Caracol

Preguntas frecuentes

¿De qué acusan a Ricardo Orrego?
Una exempleada en práctica denunció presuntos hechos de acoso sexual ocurridos entre 2022 y 2023. El caso se suma a otras denuncias conocidas públicamente y hace parte de investigaciones en curso.
¿La Fiscalía investiga a Ricardo Orrego?
Sí. La Fiscalía adelanta investigaciones relacionadas con las denuncias conocidas contra el periodista y habilitó un canal para recibir nuevos testimonios sobre presuntos casos de acoso en medios de comunicación.
¿Qué respondió Ricardo Orrego?
A través de su apoderada judicial manifestó que atenderá todas las actuaciones administrativas y judiciales y sostuvo que su salida de Caracol no obedeció a una investigación disciplinaria concluida.

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