Estados Unidos y Arabia Saudita firman polémico acuerdo para desarrollar un programa nuclear

Estados Unidos anunció el miércoles un acuerdo con Arabia Saudita para establecer un programa nuclear civil en el país del Golfo y aseguró que contiene salvaguardias para evitar la proliferación nuclear.

El pacto se produce mientras Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, libra una guerra con Irán que comenzó en gran medida por la preocupación sobre el programa nuclear de Teherán, un asunto clave en las ahora estancadas conversaciones de paz.

Dos acuerdos -uno sobre “cooperación nuclear pacífica” y otro sobre “salvaguardias bilaterales”- fueron firmados por el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, y su homólogo saudita, el príncipe Abdulaziz bin Salman, informó el Departamento de Energía de Estados Unidos.

”Estos dos acuerdos establecieron conjuntamente la base legal para una asociación de varias décadas y de millas de millones de dólares, que impulsará diversos objetivos económicos y estratégicos prioritarios, incluida la no proliferación nuclear”, según un comunicado.

Una cláusula del acuerdo podría contemplar que empresas estadounidenses construyan una planta de enriquecimiento de uranio en Arabia Saudita, según informó el Wall Street Journal. El comunicado no mencionó esa cláusula y el Departamento de Energía no hizo comentarios tras una consulta de la AFP.

El Congreso debe revisar lo acordado, pero es poco probable que la legislatura, controlada por los republicanos, retrase su implementación.

Legisladores estadounidenses y funcionarios israelíes se han opuesto a un proyecto nuclear civil para Arabia Saudita por temor a que derive en el desarrollo de armas nucleares.

Arabia Saudita, al igual que Irán, aboga por su derecho a desarrollar un programa nuclear civil. El año pasado firmó un pacto de defensa mutua con Pakistán, país dotado de armas atómicas.

En los últimos años Washington ha tratado de integrar cualquier acuerdo relativo a la cuestión nuclear en una estrategia más amplia que incluiría la normalización de las relaciones de Arabia Saudita con Israel, junto con la firma de un pacto de defensa con Estados Unidos.

Preocupaciones sobre la proliferación

Estados Unidos firmó en 2009 un acuerdo nuclear con Emiratos Árabes Unidos, aunque este país no enriquece su propio uranio.

En mayo, un dron impactó contra un generador que provocó un incendio cerca de la planta nuclear de Barakah, en Emiratos Árabes Unidos, la única instalación de este tipo en el mundo árabe.

Antes de que el acuerdo se anunciara oficialmente, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, descartó desde Manila los temores de que la iniciativa pudiera conducir a la proliferación nuclear en el Golfo.

Wright desestimó las preocupaciones sobre la proliferación e insistió en que el acuerdo responde al interés económico y estratégico de Washington.

”Pueden estar seguros de que estos acuerdos cumplen con los más altos estándares de seguridad nuclear y no proliferación, y que se apoyan en la mejor tecnología y en los mejores científicos nucleares del mundo, desarrollados aquí mismo en Estados Unidos”, afirmó en un comunicado.

Con el recrudecimiento de los combates entre Estados Unidos e Irán desde el 7 de julio, crecen los temores de que la guerra desestabilice aún más la región.

Los aliados yemeníes de Teherán, los rebeldes hutíes, intercambiaron fuego la semana pasada, poniendo en peligro una tregua de 2022. Sin embargo, los insurgentes se han mantenido en gran medida al margen desde que la guerra en Oriente Medio estalló el 28 de febrero.

Jennifer T. Gordon, directora de la Iniciativa de Política de Energía Nuclear del Atlantic Council, celebró el acuerdo como una “victoria para Estados Unidos frente a Rusia y China”.

”Arabia Saudita ha dejado claro que comprará tecnologías de energía nuclear y pondrá en marcha un programa nuclear civil; la única cuestión era si el reino optaría por trabajar con Estados Unidos y sus aliados, o si recurriría a Rusia o China”, señaló.