Real Madrid fue el club que más goles aportó en la Copa del Mundo; conozca cuáles son los otros equipos

Después de más de un mes de fútbol, 104 partidos y 308 goles, el Mundial de Norteamérica 2026 llegó a su fin, no sin antes dejar en la cima a un club que está acostumbrado a estar en ella, el Real Madrid. Los merengues son el equipo con jugadores más anotadores en el torneo con 22 tantos. Los líderes del club blanco en cuanto a romper las mallas en Norteamérica fueron el francés Kylian Mbappé (10 goles), el inglés Jude Bellingham (7 goles), y el brasileño Vínicius Jr. (4 goles) y el turco Arda Güler (1 anotación). En total, el club de La Castellana sumó 22 goles.
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