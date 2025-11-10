Abogada de Ricardo González, segundo implicado en la muerte de estudiante de Los Andes en Bogotá, explicó por qué el joven apareció en Cartagena

Ricardo González, presunto implicado en el asesinato de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, fue capturado por el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía, luego de entregarse voluntariamente en Cartagena, Bolívar.

“El sindicado se presentó en las instalaciones de la URI Canapote, en Cartagena (Bolívar), para atender el requerimiento judicial en su contra”, informó la Fiscalía en un comunicado oficial.

González, de 23 años, es el joven que aparece con un disfraz de conejo en los videos que circularon en redes sociales sobre la agresión que acabó con la vida de Moreno, tras una disputa ocurrida a la salida de un bar en la localidad de Chapinero, en Bogotá.

Su abogada, Marcela López, explicó por qué el joven se entregó después de varios días de la muerte de Moreno.

“Él se entregó esta mañana a primera hora del día. Era necesario porque se habían tejido muchas especulaciones sobre una supuesta huida o doble nacionalidad. Quería aclarar su situación y enfrentar el proceso con transparencia”, dijo la defensora a Caracol Radio.

Según la jurista, González no estaba prófugo ni intentaba evadir la justicia. Luego de los hechos, habría regresado a Cartagena para reunirse con su familia, de donde es originario.

La entidad imputó a González el delito de homicidio agravado, en los mismos hechos por los que también fue señalado Juan Carlos Suárez Ortiz.

Según la Fiscalía, ambos atacaron violentamente a Moreno en la madrugada del 31 de octubre, propinándole múltiples golpes en la cabeza y el torso cuando ya estaba en el suelo.

Durante la audiencia de este lunes, la Fiscalía expuso que ambos “pusieron en estado de indefensión al señor Jaime. El señor se encontraba desprevenido caminando y lo golpean de manera tal que lo dejan en el suelo en una circunstancia casi inconsciente en la que no podía ejecutar actos de defensa”.

El juez legalizó la captura de Ricardo González, quien no aceptó los cargos.