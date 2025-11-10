Atención: Se entregó en Cartagena Ricardo González, segundo presunto agresor del estudiante de Los Andes Jaime Esteban Moreno

EL COLOMBIANO confirmó con fuentes de la Fiscalía que Ricardo González se presentó en las instalaciones de la URI Canapote en Cartagena en compañía de su abogada y se puso a disposición de las autoridades judiciales. “El sindicado se presentó en las instalaciones de la URI Canapote para atender el requerimiento judicial en su contra. En las próximas horas será presentado ante un juez de control de garantías para la legalización del procedimiento de captura y las respectivas audiencias”, confirmó el CTI a este medio. La defensa del joven, quien es oriundo de Cartagena, manifestó que nunca salió del país ni tenía intención de viajar a Venezuela, como se había especulado durante los últimos días.

Fuentes de la Fiscalía confirmaron que la apoderada de González es la abogada penalista Gladys Marcela López, quien gestionó los mecanismos para su entrega voluntaria y acompañará el proceso judicial. Las autoridades ya tienen plenamente identificado a González como el mismo hombre que aparece en los registros de la investigación agrediendo a Moreno tras una fiesta de Halloween en la discoteca Before, en Bogotá.

¿Cómo va el caso judicial?

El proceso judicial por el homicidio del estudiante Jaime Esteban Moreno continúa avanzando. En las últimas audiencias, la Fiscalía General de la Nación imputó el delito de homicidio agravado a Juan Carlos Suárez Ortiz, el primer capturado y principal señalado de la agresión. El ente acusador sostuvo que Suárez “aprovechó el anonimato de su disfraz y estaba determinado a matar a Jaime Esteban”, por lo que solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Juan Carlos Suárez Ortiz, fue el primer capturado y quien actualmente se encuentra en un proceso de judicialización por parte de la Fiscalía. FOTO: captura de pantalla.

Durante las diligencias, la defensa del imputado alegó que la agresión fue una reacción a presuntos actos de acoso sexual cometidos por Moreno dentro del establecimiento, versión que hasta el momento no ha sido comprobada por las autoridades. Conozca: “Ese es el de la discoteca”: la frase que habría desencadenado golpiza mortal al estudiante de Los Andes Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron cuando Moreno fue señalado por una mujer de realizar “actos indebidos”, lo que desató una confrontación en la que dos hombres que estaban con dos mujeres lo golpearon violentamente. Testigos aseguraron que uno de los agresores lo derribó y le propinó múltiples patadas en la cabeza y el tórax, mientras el grupo lo insultaba. Entérese: Abogado de imputado en muerte de estudiante de Los Andes aseguró que la golpiza se desencadenó por presunto intento de abuso sexual El club Before, donde se encontraba Moreno antes del ataque, aclaró mediante un comunicado que el homicidio ocurrió fuera de su perímetro de operación, a más de tres cuadras del establecimiento. La administración aseguró estar colaborando con la Fiscalía y entregó los registros audiovisuales del evento para facilitar la identificación de los responsables.

González era el sospechoso que seguía prófugo