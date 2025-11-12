“No hay un dolo de matar”: defensa de Ricardo González, imputado por muerte del universitario bogotano en Halloween

“No hay un dolo de matar”. Con esta afirmación, la defensa del sospechoso Ricardo Rafael González Castro cuestionó la imputación en su contra por el supuesto homicidio agravado del universitario Jaime Esteban Moreno Jaramillo, cometido en Bogotá en la pasada madrugada del Halloween. La representante jurídica de González rechazó los señalamientos de la Fiscalía, según los cuales su cliente se habría concertado con el otro detenido, Juan Carlos Suárez Ortiz, para perpetrar el crimen. El debate se dio este miércoles, durante la audiencia de medida de aseguramiento ante el Juzgado Sexto Penal Municipal de control de garantías de Bogotá, en la cual el ente acusador pidió que lo mandaran a la cárcel, tanto por la gravedad de lo ocurrido, como por considerar que el vendedor de comida callejera detenido es “un peligro para la sociedad”.

A su turno, la defensora expuso que “la Fiscalía habló de un acuerdo previo y de uno concomitante (entre los dos capturados), De parte de mi representado no hay un acto que permita derivar ese supuesto acuerdo previo expreso”. Añadió que “mi defendido pretendía una neutralización (de la víctima), no un hecho de lesión o de muerte (...). No hay un dolo de matar. No fue autor del delito de homicidio agravado”. Ante la mirada atenta de González, su representante dijo que se sintió ofendida cuando la fiscal del caso “estigmatizó a su cliente”, al preguntarse cómo era que un vendedor callejero de perros calientes estaba en una fiesta de estudiantes de la Universidad de Los Andes. “¿Desde cuándo una persona de bajos recursos no puede ir a la fiesta de una universidad?”, acotó la abogada. También dijo que en los videos de la pelea, obtenidos de las cámaras de seguridad de la zona y de los vecinos, “no se observa una patada, como lo alegó la Fiscalía en su imputación. Mi representado se lanza encima de la humanidad del señor Esteban, no lo agredió de otra forma”.