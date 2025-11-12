“No hay un dolo de matar”: defensa de Ricardo González, imputado por muerte del universitario bogotano en Halloween

“No hay un dolo de matar”. Con esta afirmación, la defensa del sospechoso Ricardo Rafael González Castro cuestionó la imputación en su contra por el supuesto homicidio agravado del universitario Jaime Esteban Moreno Jaramillo, cometido en Bogotá en la pasada madrugada del Halloween.
La representante jurídica de González rechazó los señalamientos de la Fiscalía, según los cuales su cliente se habría concertado con el otro detenido, Juan Carlos Suárez Ortiz, para perpetrar el crimen.
El debate se dio este miércoles, durante la audiencia de medida de aseguramiento ante el Juzgado Sexto Penal Municipal de control de garantías de Bogotá, en la cual el ente acusador pidió que lo mandaran a la cárcel, tanto por la gravedad de lo ocurrido, como por considerar que el vendedor de comida callejera detenido es “un peligro para la sociedad”.