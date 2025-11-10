En imágenes | Así se entregó a la justicia Ricardo González, segundo presunto agresor de Jaime Esteban Moreno

Luego de varios días sin conocer su ubicación y ser buscado por las autoridades, Ricardo Rafael González Castro, de 23 años, se puso a disposición de la Fiscalía General de la Nación en Cartagena, Bolívar, en la mañana de este lunes 10 de noviembre. En varias imágenes quedó retratada su entrega. Le puede interesar: Atención: avioneta en la que viajaban funcionarios de la Registraduría se accidentó en su traslado hacia Mitú, Vaupés El joven, quien se entregó a la justicia voluntariamente, es señalado de ser el segundo implicado en la brutal golpiza que acabó con la vida de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de 20 años de la Universidad de Los Andes.

Ricardo González, de 23 años, cuando se entregó a las autoridades oficializando su detención. FOTO: Cortesía Fiscalía General de la Nación

Este sujeto, era uno de los más buscados en Bogotá tras la difusión de los videos de seguridad en donde se le vio participar del ataque contra el estudiante, por lo que se presentó en la sede central de la Fiscalía de la ciudad amurallada. EL COLOMBIANO confirmó con fuentes de la Fiscalía que Ricardo González se presentó en las instalaciones de la URI Canapotea en Cartagena en compañía de su abogada y se puso a disposición de las autoridades judiciales. "El sindicado se presentó en las instalaciones de la URI Canapote para atender el requerimiento judicial en su contra. En las próximas horas será presentado ante un juez de control de garantías para la legalización del procedimiento de captura y las respectivas audiencias", confirmó el CTI a este medio.

El acompañamiento de la Procuraduría y la identificación de González Castro

La entrega de González Castro contó con la presencia y acompañamiento de la procuradora delegada Fabiola Acevedo, una acción que destacó la relevancia del caso para los organismos de control del país. Ricardo González llegó a las instalaciones judiciales acompañado de su abogada defensora, la penalista Gladys Marcela López. El objetivo fue formalizar su comparecencia ante las autoridades que ya tienen pruebas contundentes en su contra.

Ricardo González y su abogada, en la entrega voluntaria ante las autoridades competentes. FOTO: Cortesía CTI Fiscalía General de la Nación

En la mañana de este lunes, López aseguró que Ricardo Rafael nunca pensó en abandonar el país y que “jamás dimensionó” lo ocurrido en la madrugada del 31 de octubre. La Fiscalía ya había verificado plenamente la identidad de González Castro.

"Él vino a enterarse de lo acontecido al día siguiente, jamás dimensionó, jamás dimensionó lo que había ocurrido. Su versión (la de Ricardo) la conocerán en el curso de la audiencia, porque considero que quien debe conocer la postura de mi representado y su defensa es el juez durante las audiencias preliminares", detalló la abogada López en Caracol radio. Los registros de cámaras de seguridad de la zona de los hechos lo señalaron como el individuo que, portando unas distintivas "orejas de conejo" de color negro, en el momento de la agresión, tumbó a Jaime Esteban Moreno al piso tras llegarle por la espalda y luego le propinó varios golpes.

Ricardo González en la sede de la Fiscalía y previamente en el bar Before Club con las orejas de conejo negras. FOTO: Captura video de redes sociales y Cortesía Fiscalía General de la Nación

La violenta confrontación tuvo lugar en la madrugada del pasado 31 de octubre en una esquina de la calle 64 con carrera 15, en la capital del país, luego de salir del bar/discoteca conocido como Before Club. Diferentes imágenes capturaron el momento exacto en el que González Castro agredió al joven universitario.

Los otros implicados en la agresión y ¿qué más se sabe sobre González Castro?

Este proceso de entrega ocurrió tras la judicialización del primer hombre implicado en la fatal golpiza que derivó en la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo. El otro agresor, identificado como Juan Carlos Suárez Ortiz, fue capturado previamente e imputado por la Fiscalía. Sin embargo, Suárez Ortiz se declaró inocente y no aceptó los cargos que se le imputaron por la muerte del estudiante.

Juan Carlos Suárez Ortiz durante su audiencia virtual de imputación de cargos. FOTO: Captura video de la Fiscalía General de la Nación

Adicionalmente, dos mujeres que estuvieron presentes en el lugar y momento de la agresión continúan vinculadas al proceso investigativo, aportando elementos clave para el esclarecimiento total del crimen que conmocionó al país. Por otro lado, según reveló El Tiempo, quien accedió a la documentación del caso en contra de Ricardo González Castro, se conoció que fue militar y estuvo adscrito al Distrito número 51, específicamente al batallón de las Américas con calle 58, en Bogotá.

Momento en que Ricardo González llegó a la sede de la Fiscalía General de la Nación en Cartagena, Bolívar, en la mañana de este lunes 10 de noviembre. FOTO: Cortesía El Tiempo

Asimismo, se estableció que luego de estar radicado en el barrio Las Gaviotas de Cartagena, González llegó a la capital del país a inicios del año 2022. Hasta se informó que ha trabajado como guarda de seguridad.