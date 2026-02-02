Trump dice que Petro “se volvió muy amable después de la redada en Venezuela” y habló de lo que espera del encuentro

El presidente Gustavo Petro ya inició su agenda en Washington, en la antesala de un encuentro de alto voltaje político con Donald Trump en la Casa Blanca. La cita, prevista para este martes a las 11:00 a. m., es leída en círculos diplomáticos como el momento bilateral más crítico para Colombia en la última década, en medio de una relación tensionada por sanciones, recriminaciones públicas y profundas diferencias políticas.
Antes de entrar de lleno en la negociación directa, el mandatario colombiano optó este lunes por abrir su visita en Estados Unidos con movimientos previos, conscientes de que lo que está en juego va mucho más allá del protocolo.
Petro hizo una pausa íntima para conocer por primera vez a su nieta, Mailé Petro González, próxima a cumplir dos meses de nacida. A ese momento, en medio de una de las visitas más sensibles de su mandato, Petro lo llamó “un abrazo fundamental antes de la reunión con Trump”.