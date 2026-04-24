Petro respondió si tiene o no una relación sentimental con Juliana Guerrero

La otrora mano derecha del presidente Gustavo Petro, Angie Rodríguez, reveló una serie de movimientos que ocurren de puertas adentro de la Casa de Nariño. Sus declaraciones han generado más preguntas que respuestas y han causado incertidumbre sobre la situación del país de cara a las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

La exdirectora del Dapre y actual gerente del Fondo Adaptación reveló en entrevista a los medios de comunicación que teme por su vida. Aseguró que no cuenta con un esquema de seguridad y que detrás del poder habría una figura femenina, una joven de apenas 23 años con un proceso judicial en curso por el delito de falsedad en documento público y sin un cargo en el Gobierno: Juliana Guerrero.

“Juliana Guerrero es quien maneja el poder en muchas entidades. Ella se encargó de desprestigiar el nombre de la vicepresidenta Francia Márquez, pues influenciaba a una persona diciéndole que la sacara porque no servía”, expresó Rodríguez en entrevista con Semana.

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La politóloga, de 32 años, también confesó que la misma Juliana “alardeaba” de tener nexos con el ELN, pero también dijo que al interior del Gobierno hay peleas y personas “enceguecidas” por el poder y el dinero, pues consideran que el mandato de Petro no tendría continuidad, al menos con un candidato de su misma línea.

Dijo además que al interior del gobierno de Gustavo Petro existen la calumnia, la mentira, el chisme de pasillo y las malas relaciones laborales. En estas dinámicas no solo incluye a Juliana Guerrero, sino también al