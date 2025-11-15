“La responsabilidad recae en los grupos armados”: MinDefensa se pronuncia tras críticas por bombardeo en Guaviare

El ministerio de Defensa se refirió este sábado a la fuerte controversia que se generó por cuenta de un bombardeo en el que murieron siete menores de edad en el municipio de Calamar, Guaviare. A través de un comunicado, esa cartera defendió sus protocolos para atacar a los grupos armados y entregó su versión sobre lo ocurrido el pasado 10 de noviembre. Le puede interesar: Petro justifica la muerte de 7 menores en bombardeos en Guaviare: “Tomé, a riesgo, la decisión de salvarles la vida” En su pronunciamiento, el ministerio arrancó señalando que el operativo ordenado en contra de las disidencias de las Farc, al mando en ese departamento de alias Iván Mordisco, se produjo en medio de un esfuerzo de largo aliento para menguar a esa estructura ilegal.

La entidad señaló que el apoyo aéreo ordenado obedeció a la necesidad de proteger a un grupo de 20 militares que estaba cerca de un amplio contingente de ilegales y que estaba en riesgo de ser interceptado. La decisión, enfatizó la institución, habría estado apoyada por información de inteligencia, que advertía de un riesgo extremo para la Fuerza Pública. Lea también: Medicina Legal aclara que son siete los menores fallecidos en bombardeo del Ejército en el Guaviare “Ante la inminencia y severidad de la amenaza, la intervención resultó necesaria, proporcionada y orientada a la protección de vidas humanas, en cumplimiento del deber constitucional de garantizar la seguridad de las comunidades y de los miembros de la Fuerza Pública”, expresó el ministerio.

Además de proteger a los soldados, la dependencia anotó que la incursiva tenía el fin de dar con varios cabecillas como Alias Pescado —hombre de confianza de Mordisco— y alias Jimmy Martínez, cabecilla de la estructura Criminal Primera.