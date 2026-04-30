Con la ayuda de un dron rescataron a 5 sobrevivientes de ataque de disidencias de las Farc en Corinto

Cinco guardas de seguridad que trabajan para un ingenio de caña fueron rescatados por el Ejército, luego de que las disidencias de las Farc atacaran la camioneta en la cual viajaban y mataran a uno de sus compañeros. El incidente ocurrió este miércoles 29 de abril en el municipio de Corinto, en Cauca, en medio de la escalada terrorista que inició el fin de semana y ya ajusta 37 ataques contra los civiles y la Fuerza Pública en el suroccidente del país. De acuerdo con el reporte de las autoridades, los trabajadores del ingenio Castilla fueron interceptados en la vereda La Paila, por parte de integrantes del frente Dagoberto Ramos del Estado Mayor Central (EMC) de las Farc.

Los criminales mataron a uno de los celadores, pero los demás alcanzaron a huir y esconderse entre unos cultivos de caña, a un lado de la carretera. Cuando la empresa reportó la desaparición del equipo de seguridad, la Fuerza Aeroespacial desplegó un dron llamado Scan Eagle, el cual sobrevoló el territorio y localizó la escena del crimen. El aparato también ubicó a los sobrevivientes, que finalmente fueron rescatados por tropas de la Tercera División del Ejército. El arribo de los soldados produjo el repliegue de los terroristas.

“Los sistemas Scan Eagle vuelan de manera continua en la vía Panamericana, enviando reportes en tiempo real a las tropas del Ejército Nacional que están desplegadas en el suroccidente del país. Estas operaciones militares conjuntas han permitido neutralizar varias acciones criminales en esta importante región”, indicó la Tercera División en un comunicado. Los ataques del EMC empezaron el pasado viernes 24 de abril, ordenados por su comandante Néstor Gregorio Vera Fernández (“Iván Mordisco”). Se concentraron en Cauca, Valle y Nariño, ejecutados por los frentes de guerra de la principal estructura de la organización, el bloque Occidental Jacobo Arenas.