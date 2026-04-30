“¡A mí me tratan serio!”: Niño emprendedor se volvió viral porque gomitas que vende salieron vacías

En redes sociales es tendencia un video en el que un niño relata las irregularidades que encontró en un paquete de Trululu, la famosa marca de gomitas. Aunque no menciona su nombre ni su edad, en la grabación –que ya ha sido difundida en diferentes redes sociales– el menor se identifica como “un pequeño emprendedor”, lo cual ha causado ternura en miles de usuarios. Lea: Caso Lili Pink: influencer reveló la extraña forma en la que le pagaban cuando trabajó en esa empresa, ¿pagos bajo cuerda? “¡Hola! Vengo a hacer una denuncia pública. Soy un pequeño emprendedor y compré este paquete de gomitas”, dice en el video, en el que después pasa a mostrarle a la cámara el producto. Se trata de un paquete de Trululu que, según el empaque, contiene 50 unidades de diferentes referencias de estos dulces.

El problema, explica el niño, es que cuando destapó el producto se dio cuenta de que cuatro de los empaques de gomitas estaban vacíos y completamente sellados, lo que da a entender que fue un problema de fábrica. “Fueron cuatro paquetes. A mí me tratan serio. Yo emprendiendo y me salen con esta, eso quita el ánimo de emprender”, afirma en la grabación, aclarando que solo hay 46 gomitas y resaltando que esto significa una pérdida para su emprendimiento. El video original fue publicado en la cuenta de TikTok @chilin0107 y ya cuenta con más de 2 millones de visualizaciones.

“Trululu me hace el favor y le responde al niño”, “Señores Trululu sean serios” y “Apoyo esta denuncia pública” son solo algunos de los casi 6.000 comentarios que ya acumula en esta plataforma. Ante la insistencia de los usuarios –quienes llenaron las publicaciones de la marca con comentarios sobre el caso del pequeño emprendedor–, Trululu le envió un mensaje para aclarar lo sucedido.

¿Quién es el niño emprendedor que hizo la denuncia pública contra Trululu?