Medellín, la segunda ciudad donde más creció el desempleo en el primer trimestre del 2026

La tasa de desempleo de Colombia se ubicó en 9,6% en el trimestre enero–marzo de 2026, con una reducción de 0,9 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2025.

Al ponerle lupa a ese dato, el Dane reportó que, en las 23 ciudades y áreas metropolitanas el indicador fue de 9,9%, con una variación de -0,4 puntos. Porcentaje mayor al total nacional.

Por ciudades, los resultados muestran comportamientos diferenciados. Quibdó registró la mayor caída, al pasar de 35,6% a 26,0%, con una variación de -9,6 puntos porcentuales. También se observan descensos en Florencia (-6,2 puntos), Ibagué (-3,4) y Riohacha (-3,1).

En contraste, cuatro ciudades presentaron incrementos en la tasa de desocupación, entre ellas Medellín.

Según el Dane, Medellín y su área metropolitana registraron un aumento de 2,5 puntos porcentuales, al pasar de 7,9% a 10,4%. Es el segundo mayor incremento entre las ciudades analizadas, solo superado por Cartagena, donde la tasa subió 3,7 puntos (de 10,0% a 13,8%).

Con este resultado, Medellín se ubica por encima del promedio de las 23 ciudades (9,9%) y del total nacional (9,6%).

Otros incrementos se presentan en Armenia, con una variación de 2,1 puntos (de 10,6% a 12,7%), y en Santa Marta, con 2,0 puntos (de 9,8% a 11,7%).

Entérese: Trabajadores por cuenta propia subieron 4,6% en marzo, pese a que el desempleo en Colombia cayó al 8,8%

En el resto de ciudades predominan reducciones o variaciones cercanas a cero, como en Tunja (0,0 puntos).

En el grupo de principales áreas metropolitanas, Bogotá D.C. redujo su tasa en 1,3 puntos, Cali en 0,8 puntos y Barranquilla en 0,8 puntos. Bucaramanga también registró una disminución de 1,2 puntos, al pasar de 9,7% a 8,4%.