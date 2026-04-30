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Medellín, la segunda ciudad donde más creció el desempleo en el primer trimestre del 2026

Medellín y su área metropolitana registró un aumento del desempleo de 2,5 puntos porcentuales en el primer trimestre del 2026, al pasar de 7,9% a 10,4%, reportó el Dane.

  • Según el Dane, las principales caídas en la ocupación de Medellín se concentraron en la industria manufacturera, así como en comercio y reparación de vehículos, y en administración pública, defensa, educación y servicios de salud. FOTO: El Colombiano.
    Según el Dane, las principales caídas en la ocupación de Medellín se concentraron en la industria manufacturera, así como en comercio y reparación de vehículos, y en administración pública, defensa, educación y servicios de salud. FOTO: El Colombiano.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 2 horas
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La tasa de desempleo de Colombia se ubicó en 9,6% en el trimestre enero–marzo de 2026, con una reducción de 0,9 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2025.

Al ponerle lupa a ese dato, el Dane reportó que, en las 23 ciudades y áreas metropolitanas el indicador fue de 9,9%, con una variación de -0,4 puntos. Porcentaje mayor al total nacional.

Por ciudades, los resultados muestran comportamientos diferenciados. Quibdó registró la mayor caída, al pasar de 35,6% a 26,0%, con una variación de -9,6 puntos porcentuales. También se observan descensos en Florencia (-6,2 puntos), Ibagué (-3,4) y Riohacha (-3,1).

En contraste, cuatro ciudades presentaron incrementos en la tasa de desocupación, entre ellas Medellín.

Según el Dane, Medellín y su área metropolitana registraron un aumento de 2,5 puntos porcentuales, al pasar de 7,9% a 10,4%. Es el segundo mayor incremento entre las ciudades analizadas, solo superado por Cartagena, donde la tasa subió 3,7 puntos (de 10,0% a 13,8%).

Con este resultado, Medellín se ubica por encima del promedio de las 23 ciudades (9,9%) y del total nacional (9,6%).

Otros incrementos se presentan en Armenia, con una variación de 2,1 puntos (de 10,6% a 12,7%), y en Santa Marta, con 2,0 puntos (de 9,8% a 11,7%).

Entérese: Trabajadores por cuenta propia subieron 4,6% en marzo, pese a que el desempleo en Colombia cayó al 8,8%

En el resto de ciudades predominan reducciones o variaciones cercanas a cero, como en Tunja (0,0 puntos).

En el grupo de principales áreas metropolitanas, Bogotá D.C. redujo su tasa en 1,3 puntos, Cali en 0,8 puntos y Barranquilla en 0,8 puntos. Bucaramanga también registró una disminución de 1,2 puntos, al pasar de 9,7% a 8,4%.

¿Qué pasó con el desempleo en Medellín?

La directora del Dane, Piedad Urdinola, se refirió al comportamiento del mercado laboral en Medellín y su área metropolitana durante el trimestre enero–marzo de 2026. Según explicó, la tasa de desocupación en la ciudad se ubicó en 10,4%, lo que representa un incremento de 2,5 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2025, cuando se registraba 7,9%.

Urdinola señaló que, en términos de ocupación, las actividades económicas que más aportaron al resultado fueron transporte y almacenamiento, con una contribución de 0,7 puntos porcentuales; actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos, también con 0,7 puntos; y actividades financieras y de seguros, con 0,5 puntos.

En contraste, indicó que las principales caídas en la ocupación se concentraron en “la industria manufacturera, con una reducción de 5,5 puntos porcentuales, así como en comercio y reparación de vehículos, y en administración pública, defensa, educación y servicios de salud”.

InfogrÃ¡fico
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