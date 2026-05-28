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Campesinos y comisión humanitaria buscarán los 50 cadáveres que dejó la guerra de “Calarcá” y “Mordisco” en Guaviare

El Ejército no ha llegado al sitio exacto del enfrentamiento entre los ilegales, pero custodiará un corredor para extraer a las víctimas.

  • El Ejército y la Armada están copando los alrededores de la vereda La Siberia, de San José del Guaviare. FOTO DE REFERENCIA CORTESÍA EJÉRCITO.
    El Ejército y la Armada están copando los alrededores de la vereda La Siberia, de San José del Guaviare. FOTO DE REFERENCIA CORTESÍA EJÉRCITO.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 2 horas
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La comunidad rural del departamento del Guaviare y una comisión humanitaria serán los encargados de recuperar las decenas de cadáveres que dejó el enfrentamiento entre los grupos disidentes de las Farc que comandan “Iván Mordisco” y “Calarcá”.

Así lo confirmaron este jueves las autoridades, tras el incidente ocurrido en la vereda La Siberia del municipio de San José del Guaviare, donde se presentó la confrontación entre grupos armados desde la noche del pasado lunes, con cerca de 50 muertos, según información de Inteligencia Militar.

Los bandos en conflicto fueron el Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), bajo el comando de Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”), y el Estado Mayor Central (EMC), de Néstor Vera Fernández (“Iván Mordisco”).

Lo último que se ha sabido del hecho es que el Ejército todavía no logra llegar al sitio exacto y consolidar un anillo de seguridad para la extracción de los cuerpos.

En consecuencia, durante una reunión de seguridad extraordinaria entre las autoridades de la región, se acordó gestionar con los pobladores de la vereda “una ruta social comunitaria” para que saquen los cadáveres hasta un lugar intermedio, que se mantiene en reserva, donde los forenses podrán hacer las debidas inspecciones y conducirlos a la morgue del pueblo.

En dicho sitio habrá acompañamiento de delegados de la Defensoría del Pueblo, la MAPP OEA, la Alcaldía y la Gobernación.

Aunque la cifra exacta de víctimas no se conoce, los datos que maneja el Ejército apuntan a 48 o 50 muertos de los grupos criminales, incluyendo menores de edad; por lo pronto se desconoce también si hay civiles fallecidos.

El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López Barreto, contó que el motivo de la disputa es la pugna por el control de corredores de movilidad y economías ilícitas.

“El Ejército y la Armada han desplegado tropas sobre los sectores de Charras, Puerto Alvira y Tomachipán, con el fin de garantizar la protección de la población civil y apoyar la labor humanitaria para la extracción de los cuerpos”, dijo López a la salida de la reunión.

Añadió que “revisamos el dispositivo electoral en esta región del país, y encontramos que no están comprometidas las cabeceras municipales, donde se encuentran los puestos de votación”.

Las tropas reforzaron su presencia en las veredas La Siberia, Caño Cubarro, Cañada Alta y Buenos Aires, “para garantizar que los civiles de esos sectores puedan desplazarse a las cabeceras municipales y ejercer su derecho al voto”, acotó el comandante.

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En Guaviare hay 47 puestos de votación que, según las autoridades, no están en riesgo.

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