Protestas en Bogotá por ley seca anticipada: bares y comerciantes rechazan decisión de Galán

La decisión de la Alcaldía de Bogotá de anticipar la ley seca para este viernes 29 de mayo provocó fuertes reacciones entre comerciantes, bares y empresarios de la economía nocturna, quienes convocaron movilizaciones y rechazaron la medida por considerar que tendrá un fuerte impacto económico en la capital.
El Distrito expidió el Decreto 191 de 2026, mediante el cual estableció restricciones para la venta y consumo de bebidas alcohólicas desde las 6:00 p.m. de este viernes y hasta el mediodía del lunes 1 de junio, con el objetivo de garantizar el orden público y la seguridad durante las elecciones presidenciales del próximo domingo.
La medida se adelantó un día frente a la disposición nacional, que usualmente inicia el sábado previo a las votaciones, lo que generó inconformidad en el sector nocturno de la ciudad.
Desde Asobares Colombia rechazaron públicamente la decisión y pidieron a la administración distrital reconsiderar la medida.