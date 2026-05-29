Protestas en Bogotá por ley seca anticipada: bares y comerciantes rechazan decisión de Galán

La decisión de la Alcaldía de Bogotá de anticipar la ley seca para este viernes 29 de mayo provocó fuertes reacciones entre comerciantes, bares y empresarios de la economía nocturna, quienes convocaron movilizaciones y rechazaron la medida por considerar que tendrá un fuerte impacto económico en la capital. El Distrito expidió el Decreto 191 de 2026, mediante el cual estableció restricciones para la venta y consumo de bebidas alcohólicas desde las 6:00 p.m. de este viernes y hasta el mediodía del lunes 1 de junio, con el objetivo de garantizar el orden público y la seguridad durante las elecciones presidenciales del próximo domingo. La medida se adelantó un día frente a la disposición nacional, que usualmente inicia el sábado previo a las votaciones, lo que generó inconformidad en el sector nocturno de la ciudad. Desde Asobares Colombia rechazaron públicamente la decisión y pidieron a la administración distrital reconsiderar la medida.

“Siendo absolutamente respetuosos del orden constitucional y de los procesos democráticos, también tenemos que ser absolutamente contundentes en que rechazamos la ley seca impuesta hoy para nuestra capital por motivos de orden público”, señaló el gremio en un comunicado. La organización hizo además un llamado al alcalde Carlos Fernando Galán y a las autoridades de seguridad para buscar alternativas “sin apagar la economía y el empleo de la ciudad”. En contexto: Ley seca en Medellín y Colombia por elecciones 2026: horarios, multas y restricciones La inconformidad también fue respaldada por el gremio Bares Unidos de Colombia, que convocó para este viernes una movilización en la Plaza de Bolívar bajo la consigna de defender “la noche y el empleo”. Fernando Bastidas, presidente de la organización, aseguró que la decisión tomó por sorpresa a miles de comerciantes y cuestionó que la ley seca comience desde el viernes.

“La ley seca debería iniciar el sábado, día de las elecciones, y no desde el viernes. Es demasiado tiempo, es innecesario y afecta gravemente a toda la cadena productiva”, afirmó. Según Bastidas, la medida impacta no solo a bares y discotecas, sino también a meseros, artistas, personal logístico, proveedores y trabajadores vinculados a la actividad nocturna. El dirigente aseguró que existen cerca de 45.000 establecimientos relacionados con la venta y expendio de licor en Bogotá. Siga leyendo: Fútbol impulsa el consumo en Colombia: ventas de bebidas y alimentos crecen hasta 20% en torneos internacionales Además, advirtió que el gremio contempla nuevas acciones de protesta en caso de que no se logre un acuerdo con el Distrito, entre ellas marchas, plantones y firmatones. La molestia del sector también se da en medio de un fin de semana que incluía eventos deportivos y actividades comerciales de alta afluencia, como la final de la Liga de Campeones y diferentes programaciones en bares y restaurantes de la ciudad.

¿Qué dice la Secretaría de Seguridad de Bogotá sobre la ley seca adelantada?

Frente a las críticas, el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, defendió la decisión en entrevista con Blu Radio y explicó que la medida responde a un análisis de capacidades operativas y riesgos durante el proceso electoral. Le puede interesar: Usuarios podrán viajar gratis en el Metro de Medellín durante elecciones del próximo domingo 31 de mayo El funcionario aseguró que durante un fin de semana ordinario la Policía de Bogotá atiende más de 20.000 requerimientos ciudadanos, entre ellos casos de riñas, violencia intrafamiliar, desórdenes en espacio público y llamados por ruido. Restrepo explicó que, además de la dinámica habitual de la ciudad, para estas elecciones hay un despliegue de 12.000 policías destinados a custodiar puestos de votación, logística electoral y traslado de material.

César Restrepo, secretario de seguridad de Bogotá. FOTO: Cynthia Vargas Castillo, Alcaldía de Bogotá.