Mujer española devolvió a Colombia cinco piezas precolombinas de San Agustín

Una ciudadana española ha decidido devolver voluntariamente a Colombia cinco piezas precolombinas adquiridas en los años 90 al considerar que es un patrimonio que no le pertenece, sino que corresponde al país latinoamericano.
El embajador de Colombia, Eduardo Ávila Navarrete, dio a conocer este hecho en España durante la presentación en Madrid de la exposición El oro y el universo. Saberes indígenas de Colombia, organizada por el Museo Arqueológico de Alicante y el Museo del Oro del Banco de la República de Colombia.