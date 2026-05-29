Mujer española devolvió a Colombia cinco piezas precolombinas de San Agustín

El embajador de Colombia, Eduardo Ávila Navarrete, dio a conocer este hecho en España durante la presentación en Madrid de la exposición El oro y el universo. Saberes indígenas de Colombia , organizada por el Museo Arqueológico de Alicante y el Museo del Oro del Banco de la República de Colombia.

Una ciudadana española ha decidido devolver voluntariamente a Colombia cinco piezas precolombinas adquiridas en los años 90 al considerar que es un patrimonio que no le pertenece, sino que corresponde al país latinoamericano.

“La exposición representa una oportunidad excepcional para dar continuidad a una línea de trabajo que hemos venido impulsando de manera decisiva. Me refiero, en particular, a nuestro compromiso con la puesta en valor del patrimonio precolombino y con los procesos de retorno y restitución cultural como el logrado recientemente mediante la devolución voluntaria de piezas por parte de una ciudadana española, así como el trabajo constante que desarrollamos para que la colección Quimbaya regrese a nuestro país”, subrayó.

Ávila Navarrete recibió recientemente un conjunto de piezas precolombinas que han sido retornadas de manera voluntaria por una ciudadana española, en un gesto significativo para la protección y preservación del patrimonio cultural colombiano, según informa la embajada colombiana en España.

Este departamento, junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, han desarrollado un trabajo coordinado que ha permitido la identificación, el embalaje adecuado y la gestión del proceso de retorno de estas piezas.

Rosa Castejón, asturiana de 66 años, contactó a principios de año con la Embajada de Colombia en España para informarle que desde hacía décadas guardaba en su casa estas piezas, que había adquirido entre julio de 1990 y junio de 1991, año en el que vivió en Colombia tras su matrimonio con un ciudadano de este país.

La entrega de las piezas se formalizó en la embajada el pasado 23 de marzo. “Es que esto no es mío, es de ellos”, aseguró entonces la española. Según señalan a Europa Press fuentes de la embajada, se trata de una restitución.

El Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh) ha confirmado, mediante prueba fotográfica requerida a la mujer, que las piezas restituidas son objetos compatibles con piezas precolombinas de la zona de San Agustín.

Se trata concretamente de cinco piezas de cerámica: dos figuras antropomorfas, ambas con un solo brazo; un cuenco de color café, el pedestal desprendido de ese cuenco tipo copa y una vasija intacta de cuello corto pintada en la superficie.

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