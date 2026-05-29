Dólar abrió a la baja en $3.645 este viernes y el mercado sigue atento a las elecciones

En Colombia, el mercado cambiario también sigue de cerca el panorama político de cara a la primera vuelta presidencial, un factor que analistas consideran determinante para el comportamiento inmediato del dólar. La moneda estadounidense abrió la jornada en $3.645, lo que representó una caída de $1,58 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada para hoy en $3.646,58. Durante las primeras operaciones se registraron seis transacciones por US$8 millones, mientras la divisa marcó un mínimo y máximo de $3.645. Mauricio Acevedo, estratega de divisas y derivados de Corficolombiana, aseguró que el resultado electoral tendrá un efecto inmediato sobre el mercado cambiario colombiano. “Si llega a quedar el candidato del Gobierno, seguro la divisa subirá; si queda la oposición, mantendrá la correlación con las monedas de la región”, explicó.

El analista agregó que, en caso de que ninguno de los candidatos gane en primera vuelta y la elección avance a una segunda ronda, el mercado podría enfrentar varias semanas de incertidumbre y movimientos laterales en el precio del dólar.

¿Qué está pasando entre Estados Unidos e Irán?

En el frente internacional, los inversionistas reaccionaron a versiones conocidas por Reuters sobre un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán para extender la tregua en Oriente Medio por otros 60 días. El acuerdo, que todavía estaría pendiente de la aprobación del presidente Donald Trump, incluiría además el levantamiento de restricciones al tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, una de las rutas estratégicas más importantes para el comercio mundial de petróleo y gas. Le puede gustar: Viajar a la Copa del Mundo 2026 estaría 23% más barato que hace cuatro años por el dólar Según las fuentes consultadas por Reuters, el objetivo es permitir nuevamente el tránsito por esta vía mientras continúan las negociaciones relacionadas con el programa nuclear iraní. La expectativa de una menor tensión geopolítica redujo parte de la demanda por activos refugio, lo que llevó al índice dólar, que mide el desempeño de la moneda frente a una cesta de divisas internacionales, a ubicarse en 99,045 puntos tras haber caído 0,2% el jueves. Massimiliano Castelli, jefe de estrategia del equipo de mercados soberanos globales de UBS Asset Management, afirmó que el fortalecimiento reciente del dólar podría perder impulso si disminuyen los riesgos asociados al conflicto en Oriente Medio.

“Es muy posible que, una vez que esta crisis en Irán haya quedado atrás, el dólar estadounidense se mantenga débil”, señaló. El estratega agregó que, aunque la guerra impulsó temporalmente la demanda de activos seguros, muchos inversionistas siguen interesados en diversificar sus carteras y reducir exposición a activos denominados en dólares.

Inflación en Estados Unidos presiona decisiones de la Reserva Federal

Otro factor que mantiene la atención de los mercados es la inflación en Estados Unidos. En abril, los precios registraron el mayor ritmo de crecimiento en tres años, impulsados principalmente por el encarecimiento de la energía derivado de la guerra en Irán. Ese comportamiento refuerza las expectativas de que la Reserva Federal mantendrá las tasas de interés elevadas durante un periodo más prolongado, posiblemente hasta bien entrado el próximo año. La expectativa de tasas altas suele favorecer al dólar frente a otras monedas, ya que incrementa el atractivo de los activos estadounidenses para los inversionistas internacionales.

Petróleo cae por expectativas de tregua en Oriente Medio

El mercado petrolero también reaccionó con fuerza ante la posibilidad de un acuerdo entre Washington y Teherán. Los futuros del crudo registraban caídas cercanas al 2% este viernes y se encaminaban a completar su peor semana desde comienzos de abril. El Brent para julio bajó US$1,66, equivalente a 1,77%, hasta US$92,05 por barril. El contrato más activo para agosto cedió US$1,63 y se ubicó en US$91,07.