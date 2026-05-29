Dólar abrió a la baja en $3.645 este viernes y el mercado sigue atento a las elecciones

En Colombia, el mercado cambiario también sigue de cerca el panorama político de cara a la primera vuelta presidencial, un factor que analistas consideran determinante para el comportamiento inmediato del dólar.
La moneda estadounidense abrió la jornada en $3.645, lo que representó una caída de $1,58 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada para hoy en $3.646,58. Durante las primeras operaciones se registraron seis transacciones por US$8 millones, mientras la divisa marcó un mínimo y máximo de $3.645.
Mauricio Acevedo, estratega de divisas y derivados de Corficolombiana, aseguró que el resultado electoral tendrá un efecto inmediato sobre el mercado cambiario colombiano.
“Si llega a quedar el candidato del Gobierno, seguro la divisa subirá; si queda la oposición, mantendrá la correlación con las monedas de la región”, explicó.