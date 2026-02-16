x

Contraloría dice que el Gobierno tiene más de $1.6 billones para atender damnificados por lluvias, pese a emergencia económica

El organismo de control activó un “seguimiento especial” a los movimientos presupuestales y financieros de la UNGRD, destinados a atender a los más de 250.000 afectados por la emergencia climática.

    La Contraloría activó un seguimiento “especial” a los recursos públicos destinados a atender la emergencia por lluvias. Foto: Colprensa/Contraloría.
Esteban Mejía Serrano
hace 3 horas
bookmark

El Gobierno Nacional sí contaría con plata para atender a los damnificados por lluvias en el país. La Contraloría aseguró que el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo reporta $1,69 billones de pesos disponibles y reservas presupuestales del 2025 cercanas a $1 billón. Esta plata podría utilizarse inmediatamente en la porción que no esté comprometida u obligada, pese a la urgencia de declarar la emergencia económica por parte del Gobierno Nacional.

Puede leer: Balance de la emergencia por lluvias en Colombia: más de 94.000 familias damnificadas

Seguimiento “especial” a los recursos de la UNGRD

La Contraloría activó un seguimiento “especial” a los recursos públicos destinados a la atención de los damnificados y a la recuperación de los daños ocasionados. El ente de control aseguró que requirió información “detallada” a la UNGRD sobre el Plan de Acción Específico (PAE) diseñado para la atención de la emergencia.

Adicionalmente, la entidad detalló que no solo realizará un seguimiento “estricto” a todos los movimientos presupuestales y financieros, sino también al paquete de medidas económicas y tributarias adoptadas en el marco del nuevo decreto de emergencia económica.

“La Contraloría hará seguimiento al paquete de medidas tributarias que se ejecutará en el marco de la implementación del nuevo Decreto de emergencia, advirtiendo que cada recurso que se recaude deberá ser destinado única y exclusivamente para lo que se decretó esta emergencia y en este sentido la Contraloría verificará su recaudo, destinación y uso”, pronunció el organismo de control en un comunicado.

Lea más: Gobierno Petro decretó nueva emergencia económica para atender la crisis climática

En otras medidas, el personal del organismo de control estaría participando en los Puestos de Mando Unificado (PMU) y en las Salas de Crisis en los territorios afectados.

También se realizó verificación en terreno junto a personerías y veedurías ciudadanas “para supervisar la entrega de ayudas y la contratación necesaria para superar la emergencia”, según informaron.

Obstáculos identificados en la atención de la emergencia

El organismo de control aseguró que el seguimiento que se ha venido adelantando ha permitido identificar desafíos en la coordinación entre municipios, departamentos y la UNGRD, “lo que impacta en la oportunidad en la atención”.

También se aseguró que hay sectores donde todavía no llegan ayudas humanitarias. Incluso, que algunos municipios no han reportado el listado oficial de damnificados, “dificultando dimensionar la respuesta y agilizar la respuesta institucional”.

Lea también: Por aumento del caudal, Urrá pide mantener evacuaciones de zonas aledañas al río Sinú

Antecedentes de baja ejecución y procesos fiscales

Según la Contraloría, en 2023 se advirtió a la UNGRD por la baja ejecución de recursos del decreto 2113 de 2022, que declaró en su momento la “existencia de una Situación de Desastre de carácter nacional en todo el territorio nacional por el término de 12 meses”.

Allí se citaban diferentes situaciones como el paso del huracán Julia por La Guajira y San Andrés y la afectación de “21 departamentos y 390 municipios” por el fenómeno de la Niña. Además, existen cinco procesos de responsabilidad fiscal por $62.389 millones relacionados con hechos en Puerto Boyacá, Tolima y La Mojana.

Lea también: Lanzan alerta por enfermedades que podrían proliferar tras inundaciones en Córdoba

Balance oficial de las emergencias por lluvias

Con el último corte el 14 de febrero, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reportó 94.431 familias, equivalentes a 254.531 personas, afectadas por las lluvias persistentes en las diferentes regiones de Colombia.

El informe señala que se han reportado 149 emergencias en más de cien municipios. El balance preliminar da cuenta de al menos 17 personas fallecidas, 11.216 hectáreas inundadas, 18.232 viviendas averiadas y 4.099 viviendas destruidas.

Después de Córdoba, los departamentos con mayor número de familias afectadas, de acuerdo con el reporte oficial, son La Guajira (11.286), Antioquia (3.886), Chocó (3.393) y Sucre (1.562). En esta última región, el desbordamiento de los ríos Cauca y San Jorge mantiene en alerta máxima a comunidades de La Mojana y el San Jorge.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuánta plata hay disponible para atender la emergencia?
Según la Contraloría, $1,69 billones disponibles y cerca de $1 billón en reservas presupuestales de 2025.
¿Cuántas personas han resultado afectadas por las lluvias en Colombia?
Más de 254.000 personas en todo el país, según el último reporte oficial.

Utilidad para la vida