Contraloría dice que el Gobierno tiene más de $1.6 billones para atender damnificados por lluvias, pese a emergencia económica

El Gobierno Nacional sí contaría con plata para atender a los damnificados por lluvias en el país. La Contraloría aseguró que el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo reporta $1,69 billones de pesos disponibles y reservas presupuestales del 2025 cercanas a $1 billón. Esta plata podría utilizarse inmediatamente en la porción que no esté comprometida u obligada, pese a la urgencia de declarar la emergencia económica por parte del Gobierno Nacional.

La Contraloría activó un seguimiento “especial” a los recursos públicos destinados a la atención de los damnificados y a la recuperación de los daños ocasionados. El ente de control aseguró que requirió información “detallada” a la UNGRD sobre el Plan de Acción Específico (PAE) diseñado para la atención de la emergencia.

Adicionalmente, la entidad detalló que no solo realizará un seguimiento “estricto” a todos los movimientos presupuestales y financieros, sino también al paquete de medidas económicas y tributarias adoptadas en el marco del nuevo decreto de emergencia económica.

“La Contraloría hará seguimiento al paquete de medidas tributarias que se ejecutará en el marco de la implementación del nuevo Decreto de emergencia, advirtiendo que cada recurso que se recaude deberá ser destinado única y exclusivamente para lo que se decretó esta emergencia y en este sentido la Contraloría verificará su recaudo, destinación y uso”, pronunció el organismo de control en un comunicado.

En otras medidas, el personal del organismo de control estaría participando en los Puestos de Mando Unificado (PMU) y en las Salas de Crisis en los territorios afectados.

También se realizó verificación en terreno junto a personerías y veedurías ciudadanas “para supervisar la entrega de ayudas y la contratación necesaria para superar la emergencia”, según informaron.