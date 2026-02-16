No aprenden: los pillaron tirando escombros a una quebrada de Medellín y recibieron dura sanción

En esta temporada de lluvias que azota a Medellín, Antioquia y diferentes regiones del país, es muy factible que las quebradas se desborden y se produzcan emergencias. Esto pasa por la cantidad de agua que cae en tan poco tiempo, y cuando hay escombros o basura que bloquean los caudales la situación puede tornarse aún más crítica. Es por eso que el llamado a la comunidad es de abstenerse a tirar residuos a las quebradas, sin embargo, algunos hacen caso omiso.
Así sucedió el pasado fin de semana en la comuna 2 Santa Cruz, más exactamente en la quebrada La Rosa que queda justo al frente a la cancha de arenilla La Encocada. Por medio de un video ciudadano, se ve cómo diferentes personas tiran los escombros sin inmutarse, un hecho que indignó a los vecinos del sector y generó un gran disgusto.