Apareció Dj Dever, el artista que estaba desaparecido con dos miembros de su equipo en Barranquilla, ¿qué fue lo que les pasó?

Tras varios días desaparecido en el Atlántico, Deverson José Ríos Caicedo, conocido como Dj Dever, apareció el fin de semana “sano y salvo”, confirmó el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay.
El artista, que se encontraba desaparecido con dos miembros de su equipo desde el pasado martes, 10 de febrero, llegó por sus propios medios al CAI de Lagos de Caujaral, en Puerto Colombia, en la mañana del sábado 14 de febrero. De acuerdo con el alcalde, “quienes lo tenían retenido lo soltaron” y quedó en manos del Gaula de la Policía, que adelantaba un operativo para dar con su paradero.