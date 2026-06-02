Renunció el viceministro de las TIC tras controversia por presunta participación en política

Renunció a su cargo el viceministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Andrés López Cabezas, a pocas semanas de la segunda vuelta presidencial, que se disputará entre los candidatos Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda.

Su renuncia se produjo en la mañana de este martes 2 de junio por razones que hasta el momento se desconocen. Sin embargo, a finales de marzo estuvo en el centro de una controversia luego de que se difundieran unos mensajes que habría enviado a influenciadores afines al Gobierno para que se coordinaran en la campaña de Cepeda.

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Consultado por La Silla Vacía, López reconoció haber enviado los chats, pero sostuvo que no tenía ningún rol en la campaña del candidato del Pacto Histórico. También aseguró que el presidente Gustavo Petro les habría pedido el año pasado a sus colaboradores renunciar a sus cargos si querían participar en la campaña presidencial.

La decisión de López resulta diciente si se tiene en cuenta el panorama político que enfrenta Cepeda, luego de perder la primera vuelta frente a De la Espriella, quien obtuvo el 43,74 % de los votos, mientras que el candidato del Pacto Histórico alcanzó el 40,90 %.

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Esto ha obligado a buscar otras alternativas, quizás digitales, para aumentar la participación del candidato de izquierda en redes sociales y otras plataformas con un gran número de jóvenes y votantes.

López no ha explicado las razones de su renuncia, pero su salida se produce en medio de la suspensión provisional de Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), por presunta participación indebida en política.

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La Procuraduría General de la Nación impuso esta medida al funcionario, así como al embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, por el mismo motivo.

Entre los funcionarios suspendidos también aparece Vilma Velásquez Uribe, embajadora de Colombia en Haití, quien en una entrevista radial habló de Cepeda y de su postulación como candidato presidencial.