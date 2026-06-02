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Renunció el viceministro de las TIC tras controversia por presunta participación en política

El funcionario del Ministerio TIC estuvo involucrado en una controversia por el envío de mensajes a simpatizantes de la campaña de Iván Cepeda.

  • Renunció a su cargo Andrés López Cabezas, viceministro de las TIC del gobierno de Gustavo Petro. FOTO: Ministerio de las TIC
    Renunció a su cargo Andrés López Cabezas, viceministro de las TIC del gobierno de Gustavo Petro. FOTO: Ministerio de las TIC
El Colombiano
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hace 3 horas
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Renunció a su cargo el viceministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Andrés López Cabezas, a pocas semanas de la segunda vuelta presidencial, que se disputará entre los candidatos Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda.

Su renuncia se produjo en la mañana de este martes 2 de junio por razones que hasta el momento se desconocen. Sin embargo, a finales de marzo estuvo en el centro de una controversia luego de que se difundieran unos mensajes que habría enviado a influenciadores afines al Gobierno para que se coordinaran en la campaña de Cepeda.

Lea también: Procuraduría también suspendió al director de la UNGRD, Carlos Carrillo, por participación en política

Consultado por La Silla Vacía, López reconoció haber enviado los chats, pero sostuvo que no tenía ningún rol en la campaña del candidato del Pacto Histórico. También aseguró que el presidente Gustavo Petro les habría pedido el año pasado a sus colaboradores renunciar a sus cargos si querían participar en la campaña presidencial.

La decisión de López resulta diciente si se tiene en cuenta el panorama político que enfrenta Cepeda, luego de perder la primera vuelta frente a De la Espriella, quien obtuvo el 43,74 % de los votos, mientras que el candidato del Pacto Histórico alcanzó el 40,90 %.

Entérese: Misión de la Unión Europea rechaza teoría de fraude en elecciones: “Descartamos manipulación de los datos, del preconteo y del escrutinio”

Esto ha obligado a buscar otras alternativas, quizás digitales, para aumentar la participación del candidato de izquierda en redes sociales y otras plataformas con un gran número de jóvenes y votantes.

López no ha explicado las razones de su renuncia, pero su salida se produce en medio de la suspensión provisional de Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), por presunta participación indebida en política.

Siga leyendo: Van 7 altos funcionarios, incluido Petro, suspendidos o investigados por presunta participación en política, ¿a qué se enfrentan?

La Procuraduría General de la Nación impuso esta medida al funcionario, así como al embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, por el mismo motivo.

Entre los funcionarios suspendidos también aparece Vilma Velásquez Uribe, embajadora de Colombia en Haití, quien en una entrevista radial habló de Cepeda y de su postulación como candidato presidencial.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién es Andrés López Cabezas?
Es el exviceministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia, cargo al que renunció el 2 de junio de 2026.
¿Andrés López reconoció haber enviado los mensajes a los influenciadores afines al Gobierno?
Sí. Según reportó el medio que reveló el caso, reconoció los chats, aunque negó tener funciones dentro de la campaña presidencial.
¿Qué funcionarios han sido suspendidos recientemente?
Entre los casos recientes figuran Carlos Carrillo, Alfredo Saade y Vilma Velásquez por presunta participación en actividades políticas siendo servidores públicos.
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