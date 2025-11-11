Registraduría rechaza recurso de reposición de Quintero y ratifica que no puede inscribirse por firmas a las presidenciales

La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó su decisión de rechazar la inscripción del comité inscriptor del grupo con el cual el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, buscaba postular su candidatura presidencial para las elecciones del 2026.

La determinación quedó en firme mediante la Resolución 14125 del 11 de noviembre de 2025, que resolvió no acoger el recurso de reposición presentado por Quintero el pasado 7 de noviembre.

De acuerdo con el documento, la Registraduría mantiene la validez de la Resolución 13881 que había negado el registro del comité inscriptor “Reset Total Contra el Narco y los Corruptos” al considerar que no se cumplían los requisitos legales para la conformación del grupo de ciudadanos que pretendía avalar la aspiración presidencial del exmandatario.

“(...) Por medio de la cual se resolvió rechazar el registro del comité inscriptor del grupo significativo de ciudadanos denominado “Reset Total Contra el Narco y los Corruptos” que postuló la inscripción del señor Daniel Quintero Calle a la presidencia de la República”, se lee en la resolución.

La Registraduría anunció este martes la notificación de la decisión a Quintero.