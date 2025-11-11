x

Registraduría rechaza recurso de reposición de Quintero y ratifica que no puede inscribirse por firmas a las presidenciales

El exalcalde de Medellín había presentado un recurso para pedir a la Registraduría que revocara la resolución que había rechazado el registro de su comité de firmas con el cual buscaba postular su candidatura presidencial.

  • El recurso de apelación es la alternativa que le queda a Daniel Quintero después de que la Registraduría Nacional le negara su recurso de reposición. FOTO: Colprensa
El Colombiano
11 de noviembre de 2025
bookmark

La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó su decisión de rechazar la inscripción del comité inscriptor del grupo con el cual el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, buscaba postular su candidatura presidencial para las elecciones del 2026.

La determinación quedó en firme mediante la Resolución 14125 del 11 de noviembre de 2025, que resolvió no acoger el recurso de reposición presentado por Quintero el pasado 7 de noviembre.

De acuerdo con el documento, la Registraduría mantiene la validez de la Resolución 13881 que había negado el registro del comité inscriptor “Reset Total Contra el Narco y los Corruptos” al considerar que no se cumplían los requisitos legales para la conformación del grupo de ciudadanos que pretendía avalar la aspiración presidencial del exmandatario.

“(...) Por medio de la cual se resolvió rechazar el registro del comité inscriptor del grupo significativo de ciudadanos denominado “Reset Total Contra el Narco y los Corruptos” que postuló la inscripción del señor Daniel Quintero Calle a la presidencia de la República”, se lee en la resolución.

La Registraduría anunció este martes la notificación de la decisión a Quintero.

Sin embargo, la resolución también concede el recurso de apelación, lo que significa que el expediente puede ser remitido para que se resuelva en segunda instancia.

“Y en consecuencia, remítase la totalidad del expediente, junto con la presente decisión al ad quem, para que en marco de sus competencias proceda a resolver la apelación presentada por el recurrente”, explicó el documento.

La entidad ya había determinado que Quintero, por su inscripción en la consulta del Pacto Histórico, no podía promover una candidatura independiente a través del sistema de recolección de firmas, como era su intención.

Contexto: Daniel Quintero no podrá recoger firmas: Registraduría confirma que inscripción en la consulta lo inhabilita

Quintero renunció a la consulta del Pacto Histórico, con el argumento de que el Consejo Nacional Electoral no había dado las garantías suficientes para estar seguro de que podía participar en la consulta interpartidista de marzo con los candidatos del Frente Amplio.

Su retiro, sin embargo, no fue comunicado a tiempo a la Registraduría, por lo cual la foto de Quintero apareció en el tarjetón de la consulta y obtuvo más de cien mil votos.

“Respaldar una candidatura inválida por una prohibición conocida, generaría un proceso inútil y costoso al presentarse un obstáculo legal insuperable. Así se protege el derecho de participación política en los términos de la ley y se evita frustrar el ejercicio de derechos políticos de los ciudadanos convocados a apoyar una candidatura inviable jurídicamente, garantizando el interés general y la finalidad de los procedimientos electorales”, había explicado la Registraduría.

